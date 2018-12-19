Известная судья — борец с коррупцией назначена на должность бессрочно

Украина

19 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении в местные суды 23 судей. Среди них — Лариса Гольник, судья Октябрьского районного суда Полтавы, которая назначена на должность бессрочно. Она известна как изобличитель, не побоявшаяся пойти против коррупции в судах, за что и пострадала.

— Чувствую ли я сегодня радость? Очень сдержанную, — сказала «ФАКТАМ» Лариса Гольник. — Это ведь не личное достижение, к которому стремишься. Так должно было быть. Намного раньше.

Самый главный урок, который я вынесла со всей этой истории: судья должен слышать человека, которого судит, взвешивать все факты в соответствии с Законом, тогда его решения и приговоры будут справедливыми.

Напомним, в 2014 году Гольник рассматривала дело теперь уже бывшего мэра Полтавы Александра Мамая об административном нарушении. Правоохранители составили на него протокол за содействие в выделении частному предпринимателю нескольких участков земли общей площадью 500 квадратных метров, которые принадлежали на правах коммунальной собственности громаде.

Этим предпринимателем являлась его падчерица. На сессии городского совета мэр лично поставил этот вопрос на голосование и сам за него проголосовал. В юриспруденции это называется конфликтом интересов. Максимальное наказание за такое правонарушение — штраф 850 гривен. Мамай тогда взял на вооружение тактику затягивания процесса — за девять месяцев судья Гольник так и не могла его выслушать по сути дела: он явился всего на два из почти 20 назначенных заседаний, да и с тех сбежал.

Поняв, что с Ларисой Гольник шутки плохи, Мамай решил ее подкупить. Для начала отправил для переговоров с судьей своего бывшего юриста, а позже и сам приезжал в здание суда, чтобы обговорить размер взятки — 5 тысяч долларов. Но судья с ведома правоохранительных органов записала предложения «переговорщиков» на видео и предоставила эти доказательства в Киевский районный суд. Суд длился довольно долго, и закончился… в пользу Александра Мамая и его сообщника.

А у Ларисы Гольник начались сплошные неприятности. Окружение Мамая, а также председатель Октябрьского районного суда начали подавать против Гольник множественные иски. Вершиной цинизма стало нападение на судью и ее мужа в конце прошлого года. Лариса с супругом самостоятельно сумели отбиться от нападающих и даже добыли в нелегкой схватке важное вещественное доказательство — велосипед, на котором разъезжали исполнители заказного разбоя.

Злоумышленников, как и следовало ожидать, ищут до сих пор. Три с половиной года Лариса Гольник оставалась судьей без полномочий — пятилетний срок в должности судьи у нее истек в апреле 2015 года. За это время, по ее словам, она совершенствовала свое профессиональное мастерство в судах различных инстанций и как ответчик, и как истец против коррупционеров, засевших в этих самых судах.

Ее процессы продолжаются. Система продолжает ставить ей палки в колеса. Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия в мае этого года вынесла дисциплинарные взыскания судье Октябрьского районного суда Полтавы Ларисе Гольник и ее начальнику — председателю суда Александру Струкову. Одним из мотивов, повлиявших на вынесение судье-изобличителю административного взыскания, было то, что она активно пользуется Facebook и доносит через него правду о том, что творится в судебной системе, каким гонениям она подвергается со стороны своего руководителя, которого она изобличает в коррупционных связях с Александром Мамаем. Это было признано нарушением профессиональной этики.

В вину Ларисе Гольник судьи Дисциплинарной палаты поставили также несколько ее деловых поездок в Киев для участия в мероприятиях, посвященных борьбе с коррупцией, поскольку председатель суда находил возможность оформлять их как прогулы. Из-за этого Высшая квалификационная комиссия судей Украины не допустила ее к конкурсу в Высший антикоррупционный суд. Лариса Гольник оспаривает это решение.

Но благодаря своей принципиальной позиции Гольник стала известной личностью не только в Украине, но и за рубежом. Достаточно сказать, что представители конституционной миссии Совета Европы интересовались у президента Украины, почему он так долго не назначает ее судьей бессрочно.

Кстати, после истечения полномочий Ларисы Гольник дело Мамая было направлено в Решетиловский районный суд, где высокопоставленного чиновника оправдали, он смог повторно принять участие в выборах мэра и победил на них.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что эксперты ЕС дали высокую оценку реформам судебной системы Украины.

Также Украина впечатлила Всемирный банк уровнем своей судебной системы.

Фото из социальных сетей

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