Происшествия

В школе под Одессой распылили газ: несколько учеников попали в больницу

В среду, 19 декабря, в городскую больницу Черноморска доставили четверых учеников шестого класса местной школы № 2. После осмотра и обследования медики диагностировали у малолетних пациентов острое респираторное отравление неизвестного происхождения.

Причину происшествия прояснили в отделении полиции, где сообщили, что сегодня в 14.10 к ним поступила информация от директора одной из общеобразовательных школ о том, что неизвестные лица распылили в воздух неизвестное вещество.

«Школьники, учителя, весь персонал заведения были эвакуированы, — рассказали в полиции. — Четверо школьников нуждались в медицинской помощи, их доставили в больницу».

Всех учащихся второй смены после происшествия отпустили по домам.

Согласно заключению специалистов ГСЧС, в помещении школы распылили перцовый газовый баллончик. Полицейские установили, что к этому причастна 13-летняя ученица этой школы.

Сейчас решается вопрос о привлечении родителей девушки к административной ответственности по ч.4 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

По заключению медиков, в настоящее время жизни потерпевших ничего не угрожает.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об опасных выходках подростков с газовыми баллончиками в двух школах Киевской области.

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