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У берегов Турции терпит крушение судно с грузом из Крыма (фото, видео)
У берегов Турции утром 19 декабря обнаружили выброшенное на берег судно Natalia, которое за день до этого вышло из оккупированной Феодосии с грузом кальцинированной соды крымского производства. Судно должно было прибыть в порт Амбарли (Стамбул, Мраморное море), однако попало в шторм и потерпело крушение. Об этом в Facebook со ссылкой на мониторинговую группу «Майдан иностранных дел» сообщил Андрей Клименко.
Случившееся с судном он с иронией называет «крымским проклятием».
Клименко отмечает, что сухогруз более 10 раз был зафиксирован на перевозках из оккупированного Крыма соды, металлолома, ильменитовой руды.
Напомним, 18 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла жесткую резолюцию по Крыму.
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