Мир

Смерть российского бизнесмена Перепеличного в Англии шесть лет назад не была убийством

В среду, 19 декабря, в Центральном суде Олд-Бейли в Великобритании коронер Николас Хиллард поставил точку в затянувшемся деле о подозрительной смерти информатора фонда Уильяма Браудера, россиянина Александра Перепеличного. В ноябре 2012 года этому бизнесмену стало внезапно плохо во время вечерней пробежки в английском графстве Суррей недалеко от Лондона. Тогда полиция не увидела в смерти Перепеличного ничего подозрительного.

Однако после отравления Сергея и Юлии Скрипаль в марте 2018 года в Солсбери, когда офицеры ГРУ использовали запрещенное вещество «Новичок», в Великобритании было решено вновь расследовать целый ряд смертей выходцев из России. Появились веские основания предполагать, что этих людей также могли устранить по приказу Кремля.

Перепеличный оказался в этом списке. В момент внезапной смерти ему было 43 года. До переезда в Великобританию Александр занимался бизнесом в России, у него были связи со многими влиятельными чиновниками. Перепиличный управлял их деньгами. В Британию он уехал в 2009 году вместе с женой и детьми. Оформил для этого визу инвестора на постоянное проживание. Спустя год после переезда стал информатором фонда Уильяма Браудера Hermitage Capital, который расследовал масштабные хищения из российского бюджета. Он предоставил Браудеру важную информацию.

После смерти аудитора Сергея Магнитского в московском СИЗО Перепиличный начал помогать швейцарской прокуратуре в расследовании дела о происхождении отмытых миллионов евро, переведенных из России на счета в швейцарских банках. В Москве самого Перепиличного тут же обвинили в отмывании денег и превышении полномочий. Браудер был и остается уверен в том, что его информатора убили по приказу Кремля.

Однако коронер Николас Хиллард не нашел доказательств насильственной смерти Перепеличного. «Вероятность того, что бизнесмен умер от естественных причин, выше», — заявил коронер. Вероятной причиной кончины во время пробежки мог стать синдром внезапной смерти от аритмии (Sudden arrhythmic death syndrome).

При этом Хиллард признает, что не может полностью исключить вероятность того, «что Перепиличный мог умереть насильственной смертью, но вероятность этого ниже». Некоторые сомнения остаются, поскольку действия полиции графства Суррей сразу после смерти россиянина осложнили дальнейшую работу следствия. В частности, не вовремя была проведена судмедэкспертиза, не проверены камеры наружного наблюдения, не сделаны фотографии. «Потенциально важная для следствия информация могла быть утеряна», — считает коронер. Вместе с тем, в желудке Перепеличного не найдено следов ни одного из известных ядов. Не подтвердилась и теория, что Александр мог отравиться алкалоидом, содержащимся в токсичном растении гельземий. Эту версию высказала в 2013 году профессор Королевских ботанических садов в Лондоне Моник Симмондс.

Уильям Браудер резко отреагировал на решение суда. «Этот вердикт обрадует российские власти и лично президента Владимира Путина», — заявил он. Браудер обещает добиваться парламентской проверки действий полиции, которая, по его словам, не провела должного расследования.

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