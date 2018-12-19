Украина

День святого Николая: под Одессой зафиксировали сразу пять национальных рекордов

Когда приходит месяц декабрь и до веселых рождественских праздников еще далековато, ко всем нам, а особенно к детям, приходит день святого Николая Чудотворца.

Этого святого испокон веков любила и уважала Украина, потому что он приносит в дом семейную радость, душевный покой. А еще защищает бедных, обездоленных и маленьких детей.

Именно они больше всего любят святого Николая, поэтому с нетерпением ждут 19 декабря, когда «дедушка» приносит гостинцы и подарки.

Не меняя многолетних традиций, в поселке городского типа Доброславе (под Одессой) устроили подлинное праздничное действо. Его основой стал фестиваль «Доброславские Николаи», на который пригласили гостей со всех волостей. Вернее, со всего мира. Это отчетливо прослеживалось в ходе массовый парад святых Николаев — целых 600!

Основным мероприятием в программе фестиваля была благотворительная акция «Добро начинается с тебя». В этот день доброславские власти планировали установить национальный рекорд благотворительности, и им это удалось. Такого в Украине еще не было. Этот рекорд тронул сердца не только гостей но, и представителей национального реестра рекордов Украины.

«Начнем с самого трогательного рекорда, который коснулся каждого сердца, — сказала, вручая дипломы, руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова. — Мы еще не видели такого количества маленьких детей, которые несли свою помощь с таким теплом в сердце. Одновременно «под елочку» благотворительную помощь принесли 475 участников акции, и это национальный рекорд!«

На этом благие дела не закончились. Ключи от квартиры вручили ребенку-сироте Ярославе Бондарь.

«Я счастлива, я безмерно счастлива, и очень благодарна всем, кто помог мне. У меня сегодня настоящий День Святого Николая», — со слезами радости сказала Ярослава.

В доброславскую резиденцию прибыли святые Николаи из Японии и Китая, из Комбоджи и Монголии, Грузии и Индии — 31 страна откликнулась на приглашение. Приехал Николай и из зоны боевых действий на востоке нашей страны. Именно он заберет и передаст бойцам подарки, собранные в Доброславе.

Огромное количество Святых Николаев в одной резиденции стало вторым зафиксированным рекордом. (Заметим, такое количество святых Николаев, собранных на одной локации, может претендовать даже на мировой рекорд).

Был и самый массовый танец святых Николаев: одновременно плясали 545 человек — и стар, и млад. Помимо того, поразили доброславцев самыми большими санями в Украине: длина — 8, высота — 2,71 и ширина — 1, 71 метра. Также установлена креативная елка из 2518 CD-дисков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре Одессы на глазах у детей подрались два Деда Мороза.

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