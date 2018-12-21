Я был очень сексуальным: почему покинул проект самый яркий участник «Х-фактора» (фото)

Шоу-бизнес

Четвертый эфир популярного вокального шоу «Х-фактор» (СТБ) неожиданно покинул один из самых ярких его участников — Петр Гарасимов из команды Андрея Данилко. 26-летнего жителя села Бортники не спас даже хит «Материнская любовь» Николая Мозгового, который он исполнил, сражаясь «за жизнь» в проекте. Узнав решение судей, Петр не смог сдержать слез. А за кулисами признался, что рад за Дмитрия Волканова — оставшегося единственным подопечного своего наставника Данилко. «Хочу поблагодарить всех своих болельщиц! — сказал „ФАКТАМ“ Петр Гарасимов. — Пусть они знают, что я вернусь на сцену „Х-фактора“ в гала-концерте!»

В эксклюзивном интервью нашему изданию Петр впервые рассказал о первой любви, о том, как бережет голос и что думает о критике в свой адрес.

— Петр, на этой неделе вы покинул шоу «Х-фактор». Какие эмоции испытали, когда судьи огласили решение?

— Я подумал, что для меня это все равно победа. Я не показал себя с плохой стороны. Наоборот, все время говорил, что на проекте дружественная атмосфера, здесь царят любовь и уважение. Я мечтаю, чтобы все люди так относились друг к другу. Без зависти, ревности. Знаете, Украина — как одна большая семья, и если у нас хватит мудрости, понимания и терпения, то в единстве мы преодолеем все.

— Судьи раскритиковали ваш первый номер — песню Иво Бобула «А липы цветут»…

— Просто я слишком зациклился на постановке. А вот девушки — мои птички, которые танцевали со мной, справились отлично! Признаюсь, я на них засмотрелся и отвлекся. Я думал о том, как мне застегнуть рубашку, о самой постановке, и совершенно забыл о вокале! Вот это меня расстроило.

А вот своей второй песней — «Любов останньою ніколи не буває» Кирилла Туриченко — я доволен. Дмитрий Шуров сказал, что я ее прокричал, но мне показалось, что я ее очень мягко пел. Правда, потом посмотрел запись и подумал, что, может, он и прав. Я просто вспомнил не о том, о чем нужно было. Должен был извиняться за то, что дал девушке надежду, а получилось, что думал о той, что меня бросила, и как я на нее зол!

— Это была ваша реальная история?

— Именно! Я пел о том, что сам прочувствовал. У меня была очень тяжелая первая любовь. Я полтора года бегал за девушкой, делал все, чтобы она меня заметила и ответила взаимностью. Но этого так и не произошло.

— Представляю, как она теперь «кусает локти». Какую девушку вы видите рядом с собой?

— Я хочу любить ту, которая будет ко мне относиться мудро и разумно. И, конечно, уважать то, чем я занимаюсь. Все девушки красивые, но важно, чтобы избранница имела и внутреннюю красоту.

— Во время крайнего эфира судьи подвергли вас жесткой критике.

— А я чувствовал, что меня будут ругать. Но мне все равно нравится мой номер. Я был таким сексуальным работником железной дороги — хорошим и красивым проводником. Нес девушкам позитив и… чай из липы. Это же песня о любви: «А липи цвітуть, а двоє ідуть».

Знаете, вообще я критику воспринимаю вполне нормально. Правда, когда читаю плохие комментарии о себе, у меня портится настроение. И ничего с этим не могу поделать! Просто есть люди, которые меня поддерживают, а есть те, кто хочет наплевать в душу. Вот и Андрей Данилко говорил, что комментарии будут меня растаивать и никак не настроят на выступление. Мол, не надо их читать! Да я и сам знаю: хороший комментарий улучшал мое настроение на пять минут, а из-за плохих я ходил печальным целый день.

— Вы читали все комментарии?!

— К сожалению, да. Позже понял, что не нужно было этого делать. Грустные мысли отвлекали меня от главного — творчества. Правда, бывали и веселые комментарии. Писали: «Ну ты, Петя, кадр еще тот!» Я потом долго смеялся.

— Как в родном селе отреагировали на ваше участие в шоу?

— Ой, в селе сейчас больше разговоров о моем выступлении, чем о том, сколько корова дала молока, или, что надо свинью колоть! Все обсуждают Петю Гарасимова. Но я рад, что о моем селе Бортники Тлумачского района узнала вся Украина. Приятно, что многие мне пишут, поддерживают. Честно говоря, хочу попытаться изменить культуру нашего села. Там люди работают с утра до ночи, а отдыхают, только когда садятся кушать. Я хочу приглашать друзей на концерты в деревню. Тут есть и своя хитрость: если к нам начнут ездить много людей, может, наконец отремонтируют дорогу, потому что она у нас уж очень плохая.

— В кого у вас такой сильный, красивый голос?

— По линии отца было очень много певчих людей: моя бабушка хорошо поет, все папины братья поют. Но, понятно, профессионально вокалом никто не занимался. У нас трудолюбивая семья и большое хозяйство — много коз и кур, две коровы и свиньи, одна кобыла. А что касается пения, я — самородок. Признаюсь, не ожидал, что когда-нибудь смогу попасть на сцену, в «Х-фактор»! Кстати, в детстве я любил пить яйца, может, это помогло? Говорят, белок смягчает голосовые связки.

— Со сценой не собираетесь прощаться?

— Конечно, нет! Я хочу возрождать забытые песни. К тому же у меня есть своих 18 песен!

— Авторских?

— Да, причем пять из них уже готовы. Можно даже в социальной сети послушать. Так что у меня большие планы. «Х-фактор» был просто как сильный пинок для меня. Здесь я нашел своего слушателя. И не хочу останавливаться. Ведь молодежь, к сожалению, спивается. Но я своим примером хочу показать, что можно иначе.

— О чем вы мечтаете?

— Я ни разу не был на море. Вначале из-за финансов не мог туда поехать, зарабатывал деньги. Когда заработал, появлялись другие проблемы со здоровьем или с учебой. Поэтому мечтаю все-таки съездить на море.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, чем запомнился четвертый прямой эфир «Х-фактора».

Звездным гостем второго эфира вокального шоу стал MÉLOVIN, а третьего — группа KAZKA, которая победила в трех номинациях M1 Musiс Awards.

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