Происшествия

Масштабный пожар под Одессой: после установления 5 национальных рекордов загорелось здание поселкового совета

Не успело отгреметь одно из самых масштабных празднований Дня Святого Николая в Украине, как поздно вечером (около 22.00) в среду, 19 декабря, загорелось здание поселкового совета в Добросаве. Пламя и дым таких «форматов», что их видно даже из отдаленных уголков населенного пункта.

По информации, поступающей от очевидцев, сил и средств местных спасателей явно не достаточно, на помощь к прибыли спасатели из Одессы.

Что послужило причиной возгорания пока достоверно неизвестно, однако некоторые местные жители говорят о поджоге. Дескать, кому-то «пришлись не по душе массовый фестиваль и сразу 5 национальных рекордов».

Обстоятельства и причины пожара установят специалисты. Пока же идет интенсивная борьба с пламенем.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ноябре полыхал пожар на маслозаводе в Новых Билярах, невдалеке от города Южный.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter