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Масштабный пожар под Одессой: после установления 5 национальных рекордов загорелось здание поселкового совета
Не успело отгреметь одно из самых масштабных празднований Дня Святого Николая в Украине, как поздно вечером (около 22.00) в среду, 19 декабря, загорелось здание поселкового совета в Добросаве. Пламя и дым таких «форматов», что их видно даже из отдаленных уголков населенного пункта.
По информации, поступающей от очевидцев, сил и средств местных спасателей явно не достаточно, на помощь к прибыли спасатели из Одессы.
Что послужило причиной возгорания пока достоверно неизвестно, однако некоторые местные жители говорят о поджоге. Дескать, кому-то «пришлись не по душе массовый фестиваль и сразу 5 национальных рекордов».
Обстоятельства и причины пожара установят специалисты. Пока же идет интенсивная борьба с пламенем.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ноябре полыхал пожар на маслозаводе в Новых Билярах, невдалеке от города Южный.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».
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