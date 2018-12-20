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Нужна операция в Черном море: в Сенате США призвали Трампа увеличить военную помощь Украине
В Сенате США представлена резолюция, призывающая к усилению оборонной помощи Украине и увеличению присутствия в Черном море. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Посольство Украины в США.
В документе, представленном группой сенаторов от Республиканской и Демократической партий, законодатели призывают президента США воспользоваться положениями закона о «Бюджет США на 2018 на нужды национальной обороны» для усиления потенциала Вооруженных Сил Украины и предоставить через соответствующие программы Государственного департамента и Пентагона дополнительную поддержку сектору безопасности нашей страны, особенно с целью укрепления морских возможностей Украины по предупреждению и отражению дальнейшей российской агрессии.
«Сенат призывает президента США к безотлагательного проведению совместной с американскими союзниками операции для обеспечения свободы навигации в Черном море с целью демонстрации поддержки международно признанных границ, двусторонних договоренностей и принципа безопасного прохождения судами Керченского пролива и Азовским морем. Сенаторы обращаются к НАТО с призывом усилить присутствие и возможности Альянса в Черном море, в том числе по мониторингу ситуации на море и береговой обороне. Отдельно законодатели призывают союзников и партнеров в Европе отказать кораблям российских ВМС во входе в их порты для пополнения запасов и дозаправки», — говорится в сообщении.
В документе подчеркивается, что санкции против РФ, являются непосредственным следствием действий властей этой страны, будут продолжать действовать и усиливаться, пока поведение России должным образом не изменится.
Также сенаторы приветствуют и поддерживают резолюцию Европейского парламента от 12 декабря 2018 года, осуждающую российские агрессию в Керченском проливе и призывает к отмене проекта строительства «Северного потока — 2» из-за его угрозы энергетической безопасности Европы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Генассамблея ООН приняла жесткую резолюцию относительно России. В частности, Генеральная Ассамблея ООН выразила свою озабоченность в связи с продолжающимися действиями РФ в районе Черного и Азовского морей, включая их милитаризацию, и призвала прекратить аннексию Крыма и вывести свои вооруженные силы, а также освободить плененных в Керченском проливе украинских моряков.
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