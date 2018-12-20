Германия требует от РФ вернуть «золото Шлимана»

Мир

Германия намерена вернуть культурное наследие, вывезенное из страны в СССР после Второй мировой войны. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на немецкое посольство в Москве.

В дипмиссии подчеркнули, что «культурные объекты, воплощающие выдающиеся достижения нации и составляющие часть ее истории и самобытности, не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери».

В то же время Берлин готов продолжать переговоры по возвращению российского наследия, оказавшегося на территории их страны, сказали немецкие дипломаты.

Спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой отметил, что Москва действует в рамках закон «О ценностях, перемещенных в РФ в результате Второй мировой войны и ее последствий» от 1998 года, предусматривающего, что большая часть вывезенных культурных ценностей считается культурным наследием России и не может быть передана другим странам.

Напомним, что 1 февраля 1943 г. Государственный комитет обороны (ГКО) СССР принял постановление о сборе трофейного имущества и обеспечении его хранения, которым регламентировалось создание так называемых «трофейных бригад». С февраля 1945 г. при ГКО был создан особый комитет, который руководил изъятием и вывозом в СССР брошенных культурных ценностей на территории Германии, чтобы «сохранить их от порчи, разрушения или расхищения» (значительная часть собраний немецких музеев были спрятаны в каменоломнях, в банковских хранилищах). В июне 1945 г. председатель ГКО Иосиф Сталин подписал постановление о вывозе культурных ценностей с территории Германии в СССР. Коллекции было решено переместить на хранение или на экспонирование в советские музеи в качестве репараций и компенсаций за утраты из советских музеев во время немецкой оккупации.

Статистика об общем объеме вывезенных в СССР культурных ценностей не публиковалась.

Среди наиболее значимых коллекций, вывезенных из Германии в 1945—1952 гг. — собрание Галереи старых мастеров в Дрездене, Бременского Кунстхалле (так называемая Балдинская коллекция), потсдамского дворца Сан-Суси, Вартбургской оружейной палаты, а также Пергамский алтарь, клад Приама (золото Шлимана), Эберсвальдский клад и др. В 1945—1955 гг. большая часть «трофейного искусства» публично не экспонировалась, наиболее ценные образцы хранились в музейных запасниках, за исключением Пергамского алтаря, который в 1954 г. был размещен в специальном зале в ленинградском Эрмитаже.

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