Мир

Президент РФ Владимир Путин попытается присоединить к России Беларусь, потому что эффекта от присоединения Крыма больше нет. Такое мнение в колонке для «Крым.Реалии» выразил политический обозреватель Виталий Портников.

«Возникает вопрос — а зачем это Кремлю? Зачем очередное переформатирование российской государственной структуры, очередной недосоветский Союз, очередная декорация „братства и единства“ при очевидном нежелании руководства Беларуси участвовать в этом сомнительном строительстве? А затем, что политический и электоральный потенциал аннексии Крыма исчерпан — а присоединить еще что-то Кремль не может и не хочет», — пишет он.

По словам обозревателя, российской власти «возвращать уже нечего — кроме Беларуси».

По мнению Портникова, идея интеграционных отношений с этой страной как бы подразумевает, что ее можно присоединить безболезненно, без особых политических, экономических и военных затрат. Но это отнюдь не самая реалистическая оценка ситуации, считает публицист. Потому что после Крыма Минск рассматривает Москву уже не как теоретическую, а как практическую угрозу — и интересам режима, и интересам самой белорусской государственности.

По мнению Портникова, в Беларуси болезненней, чем до 2014 года, воспринимают «даже намек на покушение на белорусский суверенитет».

«Москве не удастся интегрировать Беларусь областями, как об этом еще много лет назад мечтал Владимир Путин. Москве придется ломать Беларусь через колено на глазах всего мира. Опытный автократ [президент Беларуси Александр] Лукашенко не мог не понимать того, что когда „эффект Крыма“ иссякнет, российские собиратели чужих земель вспомнят о его стране. И вот, похоже, этот момент настал», — пишет журналист.

Напомним, в конце прошлой недели в Бресте премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о планах РФ по дальнейшему развитию Союзного государства с участием Беларуси. Медведев заявил, что Россия готова к созданию единых эмиссионного центра, таможенной службы, суда и счетной палаты.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в среду, 19 декабря, президент России Владимир Путин подписал документ, в которым говорится об одобрении военной доктрины Союзного государства России и Беларуси. Доктрина представлена российским правительством.

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