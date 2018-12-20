В Украине сделали тревожное заявление о состоянии военнопленных моряков

Происшествия

В настоящее время отсутствуют сведения о реальном состоянии здоровья захваченных Россией украинских моряков. Об этом официально заявило командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

«В командовании Военно-морских сил ВС Украины до сих пор нет достоверной информации о состоянии здоровья раненых украинских военных моряков, захваченных в плен Российской Федерацией в районе Керченского пролива, — говорится в заявлении. — Так называемые „медицинские справки“, поступающие в орган военного управления от страны-агрессора, оформленные ненадлежащим образом, не имеют ни даты, ни регистрационного номера, и поэтому официальными документами не могут считаться».

Отмечается, что диагноз раненых вообще не указывается, и, очевидно, имеет место попытка затянуть время, чтобы скрыть улики. Помимо этого, независимых врачей к пленным не пускают, поэтому невозможно определить их реальное состояние здоровья.

«Кроме того, продолжаются наглые действия представителей Российской Федерации в отношении захваченных военнослужащих ВМС ВС Украины», - подчеркнули в командовании.

В частности, присланные волонтерами костюмы, которые двое суток изготавливались для каждого военного моряка, значительно повреждены, оторваны даже капюшоны.

Напомним, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что украинцы считают процесс по их делу незаконным и требуют признания их статуса военнопленных.

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