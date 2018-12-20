Наркоторговец с несколькими судимостями: главарю ЧВК «Вагнер» создали «двойника»

Мир

В российском Санкт-Петербурге был создан «двойник» для скандально известного главаря частной военной компании «Вагнер» Дмитрия Уткина. Житель Санкт-Петербурга Александр Ануфриев, сменив паспорт, стал полным тезкой Уткина и с таким же годом рождения.

Новый «Уткин» получил два налоговых номера и зарегистрировал на них четыре фирмы: «Алмаз», «Логистик-транс», «Эксперт-полис» и «Партнер». Все они через цепочку лиц связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Об этом сообщает Daily Storm, ссылаясь на свои источники.

Ануфриев-Уткин ранее был судим за мошенничество, хранение оружия, побои, торговлю наркотиками. В тюрьме россиянин провел восемь лет.

Напомним, наемники ЧВК «Вагнер» сначала участвовали в боевых действиях на востоке Украины против украинской армии. С 2016 года боевиков используют в российских военных операциях в Сирии.

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