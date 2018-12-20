Есть угроза: в Украине оценили вероятность масштабного вторжения российских войск

Украина

Российские войска, расположенные вдоль границы с Украиной, в оперативной готовности и способны выполнять задачи на нашей территории. Украинская разведка зафиксировала изменение структуры российских войск, в частности, увеличение авиационной составляющей. Ранее в сети показали фото сотен танков, которые Россия стянула в пригород Каменск-Шахтинского Ростовской области РФ.

Как сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины, об этом заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий. По его словам, Россия восстановила и модернизировала военные аэродромы, а дислоцирующиеся там подразделения и части оснащены современной техникой. «Для получения боевого опыта летные экипажи Воздушно-космических сил ВС России активно привлекались к боевым действиям в Сирии», — говорится в сообщении.

Российская военная группировка, развернутая вдоль государственной границы Украины и в аннексированном Крыму, может привлекаться к проведению наступательных операций и представляет угрозу для нашего государства, подчеркивают в ГУР.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр обороны Украины Степан Полторак заявил о том, что Российская Федерация целенаправленно развернула вблизи границы с Украиной ракетные комплексы «Искандер», которые могут нести ядерные боеголовки.

Также сообщалось, что в оккупированном Крыму заступил на боевое дежурство четвертый российский дивизион зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», который разместили в непосредственной близости административной границы с материковой Украиной — в Джанкое.

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