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Российский "Союз" с дыркой в обшивке вернулся на Землю с тремя космонавтами (фото)

В четверг, 20 декабря, на Землю с орбиты вернулись российский космонавт Сергей Прокопьев, американка Серина Ауньен-Чэнселлор и немец Александр Герст. Они провели на Международной космической станции 197 суток. Для возвращения использовалась спускаемая капсула российского корабля «Союз МС-09».

«Роскосмос» сообщил, что обратный полет и посадка прошли в штатном режиме. Все заняло около трех часов. Спускаемый аппарат приземлился на территории Казахстана. Поисковая команда нашла его быстро. Члены космической экспедиции чувствуют себя хорошо.

Сергей Прокопьев, Серина Ауньер-Чэнселлор и Александр Герст

42-летний Герст стал первым немецким астронавтом, руководившим работой экспедиции на МКС. Перед возвращением на Землю он передал командование российскому космонавту Олегу Кононенко.

Однако для всех эта экспедиция запомнилась прежде всего другими событиями. В конце августа на МКС произошла разгерметизация. Космонавты быстро определили, что проблема кроется в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09», пристыкованного к станции. Первым делом члены экспедиции задраили люки стыковочного отсека. Когда давление на борту МКС пришло в норму, был начат поиск источника разгерметизации. В результате в корпусе «Союза» была обнаружена микротрещина размером около 1,5 миллиметра.

В «Роскосмосе» провели расследование. Выдвигались разные версии, включая диверсию на орбите. На полном серьезе россияне подозревали американских астронавтов в том, что они умышленно повредили обшивку корабля в надежде на досрочное возвращение на Землю. В итоге было установлено, что отверстие появилось в результате халатности или неквалифицированной работы российского рабочего еще на этапе строительства «Союза».

12 декабря члены экипажа МКС (российские космонавты) вышли в открытый космос, осмотрели повреждение и взяли образцы для исследования на Земле. Сам бытовой отсек корабля, в обшивке которого была микротрещина, во время спуска сгорел в плотных слоях атмосферы, как и должно было случиться.

Но история с «дыркой» на этом не закончилась. Следственные органы России и служба безопасности госкорпорации «Роскосмос» возьмут показания у космонавта Сергея Прокопьева. Его товарищ Олег Артемьев, вернувшийся на Землю в начале октября, уже был допрошен.

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