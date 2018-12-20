Уилл Смит крайне разочаровал поклонников тем, что он не голубой (фото, видео)

Шоу-бизнес

Создатели новой картины «Аладдин», которая выйдет в прокат в будущем году, опубликовали кадры из римейка знаменитой одноименной диснеевской ленты 1992 года. В частности, на страницах издания Entertainment показали главных героев фильма — принцессу Жасмин (в исполнении английской актрисы Наоми Скотт), Аладдина (Мена Массуд — канадский актер, происходящей из семьи египтян) и джинна. Роль последнего досталась голливудской мегазвезде Уиллу Смиту.

Многие поклонники мультфильмы пришли в восторг от увиденного. Однако далеко не все. Так, фанатов сильно разочаровал внешний облик Уилла. Прическу Уилла сочли похожей на хвост, который певица Мадонна носила в 80-е годы. Не одобрен был и цвет его кожи. «Нет, ну это никуда не годится! Почему он не голубой?», — спрашивали пользователи соцсетей. Как известно, оригинальный персонаж был синего цвета. Позже сам Смит вынужден был внести разъяснения. «Я буду синим! Это просто форма джина, маскирующегося под человека», — написал он в соцсети Instagram. Он также отметил, что большую часть фильма его герой будет представлять собой сгенерированное компьютером изображение.

Характер персонажа, к слову, тоже подвергнется изменениям. Режиссер Гай Ричи (бывший муж Мадонны) позволил Уиллу Смиту придать образу новые черты. «Играя джинна, я хотел одновременно отдать дань уважения Робину Уильямсу (озвучивавшему его в мультфильме) и придать персонажу что-то новое», — рассказал Смит.

Некоторым пользователям соцсетей не понравились костюмы. Они заявили, что такие можно купить по дешевке в магазинах товаров для вечеринок. Строгие последователи правил также раскритиковали Аладдина, который под жилетом носит рубашку — мультперсонаж надевал ее на голое тело. А кому-то не пришлось по вкусу, что у принцессы далеко не столь пышная прическа.

Словом, на всех фанатов «Аладдина» не угодишь.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что робот София отказала в поцелуе кинозвезде Уиллу Смиту.