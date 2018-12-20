Футболист «Тоттенхэма» забил гол «Арсеналу» и получил бутылкой по голове (видео)

Спорт



Поединок ¼ финала Кубка английской лиги на стадионе «Эмирейтс» между лондонскими клубами «Арсенал» и «Тоттенхэм» был омрачен не только поражением хозяев поля (0:2), но и хулиганской выходкой одного из болельщиков «канониров».

Во втором тайме, когда подопечные Маурисио Почеттино уже вели в счете 2:0 (на 20-й минуте точными ударом отличился Сон Хын Мин, а на 59-й — Деле Алли), один из поклонников «Арсенала» бросил с трибуны на поле пластиковую бутылку с водой, которая попала в голову Алли (на фото). Сразу после инцидента полузащитник повернулся лицом к трибуне и показал пальцами обеих рук счет в матче — 2:0.

Dele Alli gets an object thrown at him before taking a deep breath and reminding the moron who threw it what the score is. pic.twitter.com/wmBgQHeou5 — FootballJOE (@FootballJOE) 19 декабря 2018 г.

«В прошлый раз нам не удалось добиться здесь приемлемого результата, мы понимали, как важен этот матч. Нам было важно выйти в полуфинал, и мы вышли. Что касается брошенной бутылки: случилось то, что случилось. Это сделало гол еще немного слаще, как и победу», — цитирует Деле Алли Goal.com.

Напомню, что «Арсенал» не проигрывал в 22 матчах подряд, а за последние четыре дня уступил дважды (16 декабря подопечные Уная Эмери в рамках премьер-лиги капитулировали на стадионе «Саутгемптона» — 2:3). Что же касается «Тоттенхэма», то бывший клуб Сергея Реброва обыграл «канониров» на их поле впервые с ноября 2010 года (тогда «шпоры» победили — 3:2, после чего на «Эмирейтс» шесть раз праздновал успех «Арсенал», а еще три встречи завершились вничью). При этом последнюю сухую победу в гостях над «Арсеналом» «Тоттенхэм» одержал еще в феврале 1987 года (1:0 в игре Кубка Англии).

Кстати, по итогам состоявшейся жеребьевки в полуфиналах Кубка английской лити «Манчестер Сити» нашего Александра Зинченко сразится с представителем третьего по силе дивизиона «Бертоном», а «Тоттенхэм» — с «Челси». Матчи пройдут 8−9 и 22−23 января.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что решающий пенальти Зитнченко вывел «Манчестер Сити» в полуфинал Кубка лиги.

Фото Twitter ФК «Тоттенхэм»



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