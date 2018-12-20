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- 11:18 Маколей Калкин снова снялся в «Один дома»: сеть позабавило видео
Маколей Калкин снова снялся в «Один дома»: сеть позабавило видео
Известный американский актер Маколей Калкин, сыгравший Кевина в культовой комедии «Один дома», повторил сцены любимого новогоднего фильма. Ставший знаменитым еще в детстве, актер снялся в рекламе голосового помощника Google.
В забавном ролике повзрослевший главный герой снова остается один дома на новогодние праздники и снова переживает те же моменты и ситуации, что и много лет назад. Только теперь на помощь Кевину приходит голосовой ассистент Google и спасает дом от грабителей. Приложение запускает операцию «Кевин», создав иллюзию, будто в доме собралась большая компания. Также он оставляет себе напоминания и управляет системой «умный дом».
Всего за сутки ролик набрал более 5 миллионов просмотров. Пользователи назвали видеозапись лучшим подарком от интернета, а также лучшей рекламой за 2018 год.
Напомним, Маколей Калкин завоевал любовь поклонников, снявшись ребенком в комедиях «Один дома» и «Один дома-2: Потерянный в Нью-Йорке». На пике славы он сыграл также главные роли в фильмах «Хороший сын», «Наравне с отцом», «Богатенький Ричи». А после этого актер исчез из виду на 9 лет. В 2003 году он снова напомнил о себе, снявшись в картине «Клубная мания», но вернуть себе былую популярность не смог.
Сейчас Маколею Калкину 38 лет. Его редко можно увидеть на экранах. Известно, что у актера были проблемы с наркотиками. В 2017 году Калкин принял участие в съемках короткометражного фильма для французского модного дома Kenzo.
В апреле 2018 года он был гостем культового шоу The Ellen Show. Там он шутливо заявил: «Я люблю отдыхать. Иногда мне кажется, что один мальчик очень много и тяжело работал, а я унаследовал его деньги. И эти деньги позволяют мне относится ко всему в жизни, как к хобби». В эфире радиошоу Джо Рогана актер рассказал, что его приглашали на одну из главных ролей в сериал «Теория большого взрыва», но он отказался.
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