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Происшествия

В Ровно пациент избил медиков и выпрыгнул из окна (видео)

11:45 20 декабря 2018   182
Окно в больнице
Инф. «ФАКТОВ»

В Ровно 26-летний пациент Центральной городской больницы, ударивший санитарку и врача, выпрыгнул из окна 4-го этажа медучреждения. Пациент попал в неврологическое отделение с постсудорожным синдромом. Ранее сообщалось, что под Одессой избили врачей «скорой», приехавших по вызову к пенсионерке.

Как сообщает UA.Ривно, замглавврача больницы Игорь Дундюк отметил, что пациенту стало хуже, и медицинский персонал попытался его успокоить. Однако буйный пациент, разбив санитарке нос и нанеся удар в лицо врачу, выпрыгнул в окно. «Его состояние тяжелое: переломы плеча, бедра и пятки, ушиб грудной клетки», — сообщил Игорь Дундюк.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепропетровской области директор психдиспансера напал на журналистов, снимавших сюжет об избитых им подопечных. Журналистка попыталась снять избиение коллеги на свой телефон, но руководитель медучреждения отобрал у нее гаджет. Когда девушка попросила вернуть ей телефон, то получила удар в лицо от психиатра, что таки удалось зафиксировать оператору.

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