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Мир

В ЕС решили наказать Россию за отравление в Солсбери

12:25 20 декабря 2018   195
Разведчики ГРУ РФ «Боширов» и «Петров»
Инф. «ФАКТОВ»

В Европейском Союзе решили наказать пятерых россиян за отравление химическим агентом «Новичок» в Великобритании. Напомним, что с отравлением этим опасным веществом в больницу Солсбери попали бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а также жители Эймсбери — Чарли Роули и его подруга Дон Стержес, которая позже скончалась.


В списке россиян числятся и «любители шпилей собора» — якобы туристы, а на самом деле российские разведчики Анатолий Чепига (Руслан Боширов) и Александр Мишкин (Александр Петров). Об этом сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рихард Йозвяк. По его словам, это решение в первые недели января 2019 года должны одобрить послы и министры Евросоюза.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министерство финансов США расширило санкционный список российских граждан, добавив в него в общей сложности 18 новых имен, в том числе Анатолия Чепигу и Александра Мишкина.

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