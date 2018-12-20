Мир

В ЕС решили наказать Россию за отравление в Солсбери

В Европейском Союзе решили наказать пятерых россиян за отравление химическим агентом «Новичок» в Великобритании. Напомним, что с отравлением этим опасным веществом в больницу Солсбери попали бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а также жители Эймсбери — Чарли Роули и его подруга Дон Стержес, которая позже скончалась.



В списке россиян числятся и «любители шпилей собора» — якобы туристы, а на самом деле российские разведчики Анатолий Чепига (Руслан Боширов) и Александр Мишкин (Александр Петров). Об этом сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рихард Йозвяк. По его словам, это решение в первые недели января 2019 года должны одобрить послы и министры Евросоюза.

Eu diplomats have agreed to sanction 5 Russians for the #Salisbury attack, including the 2 «tourists». Ambassadors and ministers should approve this in the early weeks of January. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 20 декабря 2018 г.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министерство финансов США расширило санкционный список российских граждан, добавив в него в общей сложности 18 новых имен, в том числе Анатолия Чепигу и Александра Мишкина.

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