США ввели санкции в отношении отравителей Скрипаля, но сняли санкции с "Русала"

Мир

В среду, 19 декабря, Министерство финансов США расширило санкционный список российских граждан, добавив в него в общей сложности 18 новых имен, в том числе Анатолия Чепигу (Руслана Боширова) и Александра Мишкина (Александра Петрова). Напомним, что этих двоих британские власти обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Преступление было совершено 4 марта 2018 года с помощью запрещенного вещества «Новичок».

Минфин США опубликовал соответствующий список у себя на сайте. Фамилии Чепиги и Мишкина указаны вместе с помещенными в скобки фамилиями, под которыми они появлялись на российском телевидении и фигурировали в первых заявлениях властей Британии.

Остальные 16 «новичков» в американском «черном» списке так или иначе тоже связаны с Главным разведывательным управлением России (ГРУ). В их числе оказались шпионы, которые были раскрыты спецслужбами Нидерландов.

Вместе с тем Минфин США сообщил, что исключает компанию «Русал» Олега Дерипаски из санкционного списка. Также ограничительные меры будут сняты и с компаний En+ и «ЕвроСибЭнерго». Сам миллиардер остается под санкциями.

Напомним, весной 2018 года американские власти решили, что не только российские чиновники, но и крупные бизнесмены несут ответственность за «враждебные действия» России в Украине и Сирии. Санкции против представителей российского большого бизнеса и принадлежащих им компаний были введены 6 апреля 2018 года.

Олег Дерипаска предпринял отчаянные попытки вывести свои фирмы из-под санкционного пресса. Ради этого бизнесмен снизил свою долю в компаниях до отметок ниже контрольных. Кроме того, он нанял известного британского юриста, который принялся умело лоббировать интересы Дерипаски в Вашингтоне.

Результат налицо — санкции будут сняты в течение 30 дней.

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