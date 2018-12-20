Спорт

На 11 см ниже Месси: в сети показали фото и видео самого низкорослого футболиста мира

Самый низкорослый профессиональный футболист мира из продолжающих карьеру — 32-летний бразилец Элтон Хосе Хавьер Гомес, рост которого составляет всего 158 см (для сравнения: рост Лионеля Месси — 169 см), утверждает PlanetFootball.

Свои первые шаги в профессиональном футболе Элтон в 2004 году сделал в бразильском «Коринтиансе», пару раз выйдя на поле в футболке титулованного клуба. Затем юркий полузащитник перебрался в Европу, где провел восемь матчей в составе сильнейшего клуба Румынии «Стяуа».

Дальше карьера бразильца напоминала экскурс по географии. За Румынией последовали ОАЭ, где бразильский полузащитник долго не задержался. Элтону снова пришлось ненадолго вернуться на родину, где низкорослого футболиста заприметили скауты из Саудовской Аравии. Они и пригласили Элтона играть за клуб «Аль-Фатех», в составе которого бразилец в итоге провел 121 поединок, забил 48 мячей и стал чемпионом страны.

В свои 32 года Элтон продолжает карьеру, выводя на поле с капитанской повязкой команду «Аль-Кадисия» из Саудовской Аравии (пять мячей в 13 поединках сезона).

*Элтон

Кстати, не так давно самым низкорослым футболистом мира считался полузащитник футбольного клуба «Аль-Садд» из Катара — Джафал Рашед, рост которого всего 155 см. Он даже вызывался в национальную сборную. Но самые яркие минуты своей скромной карьеры Рашед провел в матче с «Миланом», где миниатюрный фланговый полузащитник играл против самого Дэвида Бекхэма. К сожалению, в 2009 году Рашеду пришлось завершить профессиональную карьеру после того, как его дисквалифицировали за прием допинга.

*Джафал Рашед и Дэвид Бекхэм

Одним из самых известных «малышей», продолжающих карьеру, можно назвать французского полузащитника «Фенербахче» Матье Вельбуэна (его рост — 167 см), который в составе «Марселя» становился чемпионом Франции и провел 52 поединка (восемь мячей) в футболке национальной команды. Просто посмотрите на фото…

*Матье Вельбуэна в футболке сборной Франции против бельгийских гренадеров Маруана Феллайни и Венсана Компани

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что самый тяжелый участник ЧМ-2018 заявлен за Панаму, самый высокий — за Хорватию.

Фото Getty Images

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