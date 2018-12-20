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В Марокко боевики-исламисты обезглавили двух туристок из Европы (фото)
Произошедшее в Марокко двойное убийство туристок из Скандинавии может быть актом терроризма, как подозревают полицейские. Об этом пишет Aljazeera. Обезглавленные тела 24-летней датчанки Луизы Вестерагер Йесперсен и 28-летней норвежки Марен Уэланд были обнаружены 17 декабря в лесу в Атласских горах, где остановились путешествовавшие с палаткой девушки. Позже в интернете появилась видеозапись предполагаемого убийства одной из туристок, на котором мужчина отрезает кричащей женщине голову чем-то похожим на кухонный нож. А голос за кадром говорит: «Это за Сирию. Вот головы ваших богов».
Разведывательная служба Дании также предполагает, что за убийство могут нести ответственность сторонники террористической группировки «Исламское государство».
Генпрокурор Марокко ранее сообщил, что подозреваемый в убийстве, арестованный в главном туристическом центре Марракеша, был членом группировки боевиков, но не назвал организацию. На данный момент арестованы уже четверо подозреваемых.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в кемпинге на альпийском курорте марокканец изранил ножом француженку и трех ее дочерей.
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