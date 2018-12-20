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Наоми Кэмпбелл снялась топлес в рекламной фотосессии (фото)
48-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл доказала, что все еще находится в отличной физической форме, приняв участие в фотосессии для рекламной кампании французской косметики NARS. Черная Пантера продемонстрировала стройную фигуру, снявшись топлес — в одних только трусиках.
На другом снимке модель позирует в эффектной позе, нарядившись в платье-макси с высокими разрезами по бокам.
На прошлой неделе Наоми была объявлена лицом будущей весенней коллекции NARS — в честь двадцатилетней дружбы, которая связывает ее с создателем торговой марки Франсуа Нарсом. «Я знаю ее с самого начала ее карьеры. Меня сразу же привели в восхищение ее красота и ее стиль», — сказал Франсуа. А Наоми заявила: «Франсуа и я — мы как семья».
Ранее, как писали «ФАКТЫ», Наоми Кэмпбелл и Ким Кардашьян оказались среди лучших из лучших в мире моды.
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