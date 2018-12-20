Королева Испании Летисия появилась на публике в наряде своей свекрови 40-летней давности (фото)

Стиль жизни

Королева Испании Летисия посетила церемонию вручения премий в области моды, состоявшуюся в мадридском музее костюма Museo del Traje. Как пишет Daily Mail, 46-летняя супруга правящего короля Филиппа выбрала для этого мероприятия в красный винтажный ансамбль — блузку с плиссированной юбкой. Примечательно, что наряд принадлежит матери ее мужа — королеве Софии, которую в последний раз видели в нем почти 40 лет назад — в 1980 году. Летисия осовременила найденное в шкафу свекрови платье в стиле ретро красными замшевыми туфлями от Magrit. А в уши вдела великолепные серьги с рубинами и бриллиантами.

Хотя отношения невестки и свекрови не так уж безоблачны (так, ранее королевы устроили перебранку на публике), Летисия частенько одалживает у 80-летней Софии ее вещи. Так, на вечеринку в честь 80-летия короля Хуана Карлоса в январе этого года младшая королева одела серое в полоску платье, любезно предоставленной ей старшей.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», наследная принцесса Швеции Виктория появилась на публике в платье своей матери 23-летней давности. А Кейт Миддлтон и Меган Маркл на обед к королеве надели старые платья.

Читайте также: Брижит Макрон в блейзере «а-ля Санта-Клаус» стоимостью 2300 долларов раздала детям подарки.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter