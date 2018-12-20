- 15:35 В Киеве на два года ввели запрет на обрезку деревьев
- 15:28 Неизвестный "заминировал" все бориспольские рейсы на Тель-Авив
- 15:21 На админгранице с Крымом может появиться подразделение фискалов
- 15:18 Путин снова не удивил: живет мыслями об Украине и ядерной войне
- 15:18 Регина Тодоренко вернулась на работу через две недели после родов
- 15:17 В Украине принято важное решение о социальных нормах на жилкомуслуги
- 15:13 Непростой выбор футболиста «Барселоны»: или бутсы Adidas, или 10 тысяч евро штрафа каждый день
- 15:00 "Хит "Казки" рвет топ в колонии": адвокат Фейгин рассказал о визите к узнику Кремля Сущенко
- 14:57 Появились детали ликвидации вооруженной группировки Кивы
- 14:39 Биатлон в Нове-Место: видеотрансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира
В Днепре адвокат совершил кражу и избил патрульного (фото)
В Днепре 35-летний адвокат, будучи пьяным, украл у продавца елку и сбежал. Когда полицейские, приехавшие на вызов, задержали дебошира и посадили его в машину, он ударил патрульного. Ранее сообщалось о задержании в Одессе восьми человек, напавших на судебных исполнителей и оказавших сопротивление полиции.
Как сообщает сайт города Днепра, нетрезвый мужчина требовал у продавца искусственных елок показать документы, разрешающие торговлю. В конце концов он забрал товар у продавца и скрылся. Пострадавший вызвал патрульных полицейских, которые вскоре задержали дебошира. «Буйный покупатель оказался адвокатом», — сообщила пресс-секретарь полиции Днепровского отдела ГУНП Юлия Токарчук.
В областной полиции сообщили, что задержанный, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, вел себя вызывающе и оказывал сопротивление, поэтому полицейские решили доставить его в отделение полиции для установления личности. «В служебном автомобиле человек продолжил конфликт и ударил патрульного в лицо», — отмечают в полиции и добавляют, что по факту нападения на сотрудника полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. 35-летнего мужчину задержали, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Белгород-Днестровском (на юге Одесской области) задержан 31-летний местный житель, который напал на полицейских с ножом, а также повредил их служебный автомобиль.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт
Ветер: 2 м/с Ю-3
Давление: 756 мм