В Днепре адвокат совершил кражу и избил патрульного (фото)

Происшествия

В Днепре 35-летний адвокат, будучи пьяным, украл у продавца елку и сбежал. Когда полицейские, приехавшие на вызов, задержали дебошира и посадили его в машину, он ударил патрульного. Ранее сообщалось о задержании в Одессе восьми человек, напавших на судебных исполнителей и оказавших сопротивление полиции.

Как сообщает сайт города Днепра, нетрезвый мужчина требовал у продавца искусственных елок показать документы, разрешающие торговлю. В конце концов он забрал товар у продавца и скрылся. Пострадавший вызвал патрульных полицейских, которые вскоре задержали дебошира. «Буйный покупатель оказался адвокатом», — сообщила пресс-секретарь полиции Днепровского отдела ГУНП Юлия Токарчук.

В областной полиции сообщили, что задержанный, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, вел себя вызывающе и оказывал сопротивление, поэтому полицейские решили доставить его в отделение полиции для установления личности. «В служебном автомобиле человек продолжил конфликт и ударил патрульного в лицо», — отмечают в полиции и добавляют, что по факту нападения на сотрудника полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. 35-летнего мужчину задержали, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Белгород-Днестровском (на юге Одесской области) задержан 31-летний местный житель, который напал на полицейских с ножом, а также повредил их служебный автомобиль.

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