Путин снова не удивил: живет мыслями об Украине и ядерной войне

Политика

В четверг, 20 декабря, президент России Владимир Путин дал большую пресс-конференцию, на которой особое внимание уделил Украине. Это было не только из-за присутствия на мероприятии украинского журналиста Романа Цимбалюка, вопросы об Украине задавали и представители российских СМИ. Опоздав почти на 10 минут, президент РФ кратко озвучил сухие цифры якобы об уверенном росте экономических показателей России. Впрочем, Путин не стал рассказывать, почему, несмотря на такие «мощные» показатели, жизнь за пределами Москвы оставляет желать лучшего. Не прошло и получаса, как разговор перешел в русло возможной ядерной войны, Украины и других типичных тем пропагандистских шоу на росТВ. Если говорить об украинской тематике, то стоит выделить несколько показательных моментов.

ЖДЕТ ВЫБОРОВ

Президент России Путин, отвечая на вопрос о ситуации с захватом украинских кораблей в Черном море, заговорил о рейтингах потенциальных кандидатов в президенты Украины. В частности, не подглядывая в свои записи, Путин сказал, что Петр Порошенко в президентских рейтингах находится сейчас на втором месте, а раньше якобы был на пятом. При этом российский лидер умудрился даже назвать точный рейтинг некоторых кандидатов, отметив 12% Порошенко. А Тимошенко, с которой последний раз встречался почти 10 лет назад, Путин и вовсе без заминки назвал по имени-отчеству. Более того, президент РФ неожиданно вспомнил и комика Владимира Зеленского, который фигурирует в рейтингах украинских соцопросов, однако еще не говорил о своих планах идти на выборы. Можно сделать вывод, что Путин очень уже трепетно следит за выборами в Украине. Не зря в России неоднократно заявляли о желании сменить власть в нашей стране. Путин доказал, что от своих планов не отказался.

ИХТАМДОСИХПОРНЕТ

Но, как оказалось, в Кремле следят не только за выборами. Отвечая на весьма конкретный вопрос Романа Цимбалюка о стоимости Донбасса для России, Путин подчеркнул, что «Россия осуществляла гуманитарную и другую поддержку» жителям оккупированных ею же территорий Донбасса. Вот только не уточнил президент РФ, что именно подразумевалось под «другой поддержкой». Наверное, речь шла о российских наемниках и вооружении, которое РФ постоянно перебрасывает через неподконтрольный участок российско-украинской границы. Впрочем, как это обычно происходит, Путин не нашел в себе сил признать российское присутствие на Донбассе, не ответив даже на вопрос о возвращении в Россию граждан РФ, попавших в украинские тюрьмы за участие в боевых действиях.

Спустя еще полчаса Путин снова вернулся к украинской теме, решив повторить страшилки своих же СМИ о «бедной Украине».

А В УКРАИНЕ — ЧТО, ЛУЧШЕ?

«Мы не стремимся и не будем поддерживать политику раскола русского и украинского народов. Власти Украины выполняют задачу: растаскивают русский и украинский народы. Украинский журналист говорил о тяжелых испытаниях, которые выпали на долю людей, проживающих на Донбассе… что у них там низкий уровень жизни… А в Украине — что, лучше, что ли?! Там все хуже и хуже становится. В условиях войны все прощается внутри страны, а снаружи все забывается. За это платят», — сказал Путин, вспомнив, видимо, об очередном транше МВФ для Украины.

Более того, не забыл президент РФ рассказать о «неблагоприятной» ситуации в экономике и социальной сфере нашей страны, не упомянув при этом об увеличении пенсионного возраста в самой России. Лишь некоторые журналисты спросили о реальном состоянии дел внутри РФ, о повышении цен и уменьшении доходов. Ожидаемо, ответа о причинах такой ситуации не поступило.

В целом Путин не удивил. С особым удовольствием президент РФ, буквально смакуя каждое слово, угрожает миру ядерной войной, рассказывая о неких «новинках» российского оборонпрома. Ему явно доставляет удовольствие бряцать оружием, понимая, что Запад воспринимает Россию как основную угрозу.

Не устал Путин гнуть линию «кругом одни враги». Многократно глава Кремля говорил о «русофобах» то на Западе, то в Киеве. Немногие сложные вопросы, как, например, ситуацию с отравлением разведчика Скрипаля, Путин объяснял провокациями Запада: «Цель только одна — политизированный русофобский подход. Повод организовать очередную атаку на Россию. Цель только одна — сдержать развитие России как страны-конкурента». Видимо, пипл опять «схавает», тем более что пропагандисты Кремля свою «работу» знают.

Показательно, что Путина не удивляют бесконечная ложь и манипуляции в российских СМИ. Самой большой проблемой, по словам президента РФ, является отсутствие «светлой» повестки. «Кто украл? Сколько украл? Как украл? До чего же надоело. Как будто ничего светлого в жизни не происходит», — сказал он. Наверное, давно не включал «Первый канал», там об этом даже не говорят, темы ведь всего две — Украина и Америка. «Зачем нам повышение пенсионного возраста? Поговорим лучше об Украине», — подобные фразы весьма часто звучат в главных программах российского ТВ.

По привычке Путин врал без зазрения совести. В конце пресс-конференции снова задали вопрос об Азовском море и мосте в Крым. В ответ он начал говорить, что «товарооборот портов в Азовском регионе растет», объясняя таким образом задержки сотен судов при проходе через Керченский пролив. Впрочем, о блокаде украинских портов Бердянск и Мариуполь Путин привычно умолчал. «ФАКТЫ» уже писали, что с возведением крымского моста проход через Керченский пролив стал возможен лишь в одном месте. И заблокировать его можно при помощи одного грузового судна. Но врать Путину не привыкать.

В ближайший год для Украины, к сожалению, ничего не изменится. По крайней мере до выборов. И на эти выборы, судя по всему, Россия будет влиять всеми имеющимися у нее механизмами. В словах Путина о разрыве отношений Украины и России чувствуется даже некая обида, но ведь Украина не вводила свои войска в чужую страну и не захватывала Кубань? Видимо, наглая кража Крыма и строительство моста на полуостров — единственное, чем пока еще может гордиться глава Кремля. И на своей пресс-конференции Путин это еще раз подчеркнул, повторив затертые штампы своих пропагандистов об аннексии Крыма и «честном референдуме» в 2014 году. А россияне, как мне кажется, не услышали ничего нового: обещания улучшить благосостояние, уменьшить число бедных и прочее. Это Путин обещает вот уже 18 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о проходившей на днях пресс-конференции президента Украины Петра Порошенко, на которой он отметил успехи страны в получении Томоса, экономическую стабилизацию и поддержку международных партнеров Украины.

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