В Крым вернулись бандитские разборки в духе лихих 90-х (видео 18+)

Происшествия

В аннексированном Крыму в последнее время обострились отношения в криминальных кругах. На днях в Алуште произошло вооруженное противостояние между местной группировкой депутата Госдумы Руслана Бальбека и ОПГ из Чечни, которую контролирует Иса Хачукаев.

Напомним, из-за большого «общака» в середине 90-х в Крыму убрали лидера знаменитой ОПГ «Башмаки» Виктора Башмакова. На тот момент в кассе скопилось более 10 миллионов долларов, которые после убийства лидера куда-то исчезли.

Как рассказывает журналист «Нового времени» Иван Верстюк, в распоряжении которого оказалось видео резни, инцидент произошел на парковке в Алуште вечером 18 декабря.

Журналист отмечает, что рост «разборок» с оружием происходит на фоне сокращения доходов мелкого бизнеса на полуострове.

«Вы только представьте, насколько сократился пирог доходов крымского теневого бизнеса, если несколько взрослых мужчин готовы резать друг друга ножами прямо на парковке за … долги предпринимателя таджика, который не рассчитался за фрукты», — отмечает Верстюк.

Якобы группировка Бальбека организовала защиту торговцу фруктами, а чеченцы отстаивали интересы того, кому он был должен деньги.

В результате драки между бандами пострадали три человека, они были госпитализированы в реанимацию.

«Хачукаев, представитель Чечни, лично предупреждал Бальбека по телефону, что дело не должно дойти до крови. Однако желание сесть хоть на мизерный денежный поток сжатой теневой экономики Крыма заставило Бальбека идти на риск противостояния с чеченскими бандами», — отмечает журналист.

На ролике видно, что участники драки были вооружены как холодным, так и огнестрельным оружием.

Ранее «ФАКТЫ» писали о криминальном прошлом нынешнего «главы Совмина» оккупированного Крыма Сергея Аксенова . В середине 90-х годов Аксенов был обычным бригадиром в организованной преступной группировке. Он был известен в Крыму в криминальных и милицейских кругах под кличкой «Гоблин». В начале 90-х, судя по размещенным в интернете материалам правоохранителей, во время учебы в Симферопольском высшем военно-политическом строительном училище Сергей Аксенов стал одним из бригадиров преступной группировки «Греки». А когда та вступила в войну с могущественным «Сейлемом» и была разгромлена, перекинулся к работавшей под «Сейлемом» банде Корейца. В оперативных разработках на «Гоблине» числятся вымогательства, захваты бизнеса и другие тяжкие преступления. Однако возбужденные против него в конце 90-х уголовные дела были похоронены судом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter