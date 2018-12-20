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Еще один сотрудник Генпрокуратуры стал жертвой воров в киевском метро
19 декабря В Киеве обокрали сотрудника Генеральной прокуратуры Украины Давида Кипиани. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Кипиани является прокурором из отдела надзора за соблюдением законов при расследовании преступлений против жизни управления надзора в уголовном производстве ГПУ. Он заявил что его обокрали в метрополитене, сообщает Страна.
Так, у него украли служебное удостоверение, пропуск в прокуратуру и кошелек с деньгами в размере 800 гривен. По данному факту полиция завела дело по ч.1 ст. 185 УК Украины — «Кража». Кроме того, согласно практике квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуратуры, за утрату служебного удостоверения сотрудник может получить выговор.
Поясняется, что даже если прокурор стал жертвой воров, служебные приказы обязывают его хранить удостоверение как зеницу ока, чтобы оно не попало в руки преступников.
Как писали «ФАКТЫ», это не первое ограбление сотрудника ГПУ за последнее время. Так, в ноябре спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в киевском метро лишился обеда. В подземке из его сумки кто-то украл бутерброды.
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