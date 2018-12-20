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Марчук о Минске: на переговорах мнение боевиков спрашивают в последнюю очередь
Во время переговоров в Минске по урегулированию ситуации на оккупированном Донбассе Украина и Россия говорят один на один, привлекая представителей фейковых «ДНР» и «ЛНР» только в крайнем случае. Об этом рассказал глава украинской делегации в Трехстронней контактной группе Евгений Марчук, передает УНН.
По словам Марчука, основная часть переговоров проходит между Украиной и Россией.
«Переговоры проходят в несколько этапов. Первый этап — это Россия и Украина разговаривают один на один, эти переговоры ведет ОБСЕ. Там обсуждается почти все. После этого приглашаются представители ОРДО и ОРЛО, после того, как мы считаем нужным их пригласить, и обсуждается вопрос с их участием: мы им задаем вопросы, а они отвечают — это второй этап. Третий этап — это уже, когда в большом зале переговоры ведутся с участием всех экспертных групп, представителей посольства и всех тех, кто участвовал в первых двух этапах «, — сказал Марчук.
Он также добавил, что подобная структура переговоров еще раз доказывает, что ключевые решения и линия поведения заранее прописывается Москвой.
«Иногда говорят, что в Минске мы там с сепаратистами. Да они сидят, но начинаются переговоры один на один с Россией. И когда мы видим на первом этапе, что по некоторым вопросам мы не достигнем результата, то совершенно ясно, что решает не ОРДО и ОРЛО, какую позицию там занять, а решает Россия», — отметил Марчук.
Напомним, ранее Евгений Марчук заявлял, что переговоры Украины, России и ОБСЕ в рамках Трехсторонней контактной группы зашли в тупик из-за указки Кремля ничего не решать с нынешним украинским руководством и подталкивания нашей страны к прямым контактам с так называемыми «лидерами» «ЛДНР».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что высказывались предложения об изменении формата переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе и привлечении стран-подписантов Будапештского меморандума (США, Великобритания, Россия). Однако Марчук заявил, что хотя он и является сторонником такой идеи, но особой надежды на такой формат нет, ведь согласие на это должна дать страна-агрессор.
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