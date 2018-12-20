В России взлетающий истребитель потерял топливные баки (видео)

Мир

В российском городе Ейске истребитель МиГ-29 во время взлета случайно отстрелил подвесные топливные баки, которые упали на территории бывшего молокозавода.

Как пишет ресурс «Инфо 24», очевидец услышал звук взлетающего самолета, а потом сверху упали два бака и появился запах керосина. Топливо разлилось, но возгорания не произошло. В результате аварии никто не пострадал.

По информации издания, в пресс-службе Южного военного округа подтвердили информацию об инциденте. Военные рассказали, что при взлете самолета с аэродрома Центра переучивания летного состава морской авиации «произошла утеря дополнительных подвесных топливных баков».

Пользователи соцсети не оставили инцидент без комментариев.



Кто-то считает, что «тот кто выложил очень сильно об этом пожалеет. Это человек без мозгов!﻿». Его поддерживают и предлагают уволить автора ролика «показательно».

Кто-то с иронией спрашивает: «Ну шо там? ФСБ уже автора допрашивает?﻿»

Многие шутят: «Наверное, споткнулся о поребрик»; «Если бы он не сбросил баки, то их бы скинули солдаты НАТО»; «Криворукая кацапня так боится НАТО, что у нее руки трясутся»; «Путлер все сп@здил и крепеж от баков».﻿

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Нижегородской области России упал сверхзвуковой истребитель-перехватчик МИГ-31. Это был плановый учебный полет, летчики успели катапультироваться.

Также сообщалось, что в России разбился вертолет, на борту которого находился заместитель генерального прокурора Саак Карапетян. ЧП произошло в Костромской области, в нем погибли четыре человека.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter