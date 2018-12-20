Мир

Хакеры несколько лет читали переписку дипломатов из ЕС

Хакеры несколько лет читали сообщения дипломатов стран Евросоюза. Это следует из доклада американской компании по кибербезопасности Area 1.

По данным компании, хакеры проникли в сеть дипломатических коммуникаций Европейского Союза и в течение нескольких лет имели доступ к сообщениям, которыми обменивались дипломаты. Такую информацию обнародовал вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис в Брюсселе, пишет The Associated Press.

Он назвал систему, которая пострадала от истоков, как такую, которой руководит секретариат Европейского Совета, который представляет страны-члены ЕС в Брюсселе, а не сама комиссия.

По данным экспертов, методы, применявшиеся хакерами в течение трехлетнего периода, напоминали те, которые давно использует элитное подразделение Народно-освободительной армии Китая.

Как писали «ФАКТЫ», китайские хакеры за последние 18 месяцев неоднократно атаковали компании, поставляющие оборудование для ВМС США с целью получения информации о местонахождении военных кораблей США.

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