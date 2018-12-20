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Мир

Хакеры несколько лет читали переписку дипломатов из ЕС

19:59 20 декабря 2018   88
Хакеры
Инф. «ФАКТОВ»

Хакеры несколько лет читали сообщения дипломатов стран Евросоюза. Это следует из доклада американской компании по кибербезопасности Area 1.

По данным компании, хакеры проникли в сеть дипломатических коммуникаций Европейского Союза и в течение нескольких лет имели доступ к сообщениям, которыми обменивались дипломаты. Такую информацию обнародовал вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис в Брюсселе, пишет The Associated Press.

Он назвал систему, которая пострадала от истоков, как такую, которой руководит секретариат Европейского Совета, который представляет страны-члены ЕС в Брюсселе, а не сама комиссия.

По данным экспертов, методы, применявшиеся хакерами в течение трехлетнего периода, напоминали те, которые давно использует элитное подразделение Народно-освободительной армии Китая.

Как писали «ФАКТЫ», китайские хакеры за последние 18 месяцев неоднократно атаковали компании, поставляющие оборудование для ВМС США с целью получения информации о местонахождении военных кораблей США.

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