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- 21:45 Маленький дрон уже почти сутки блокирует работу лондонского международного аэропорта
Маленький дрон уже почти сутки блокирует работу лондонского международного аэропорта (фото, видео)
Почти сутки не работает международный лондонский аэропорт Гатвик. Тысячи пассажиров застряли там на неопределенное время в преддверии рождественских праздников. Десятки авиакомпаний из разных стран несут огромные убытки. Задержаны сотни авиарейсов. Самолеты, направляющиеся в Гатвик, вынуждены уходить на посадку в других аэропортах, причем не только Хитроу и Лутоне (Лондон), но и в Манчестере, Кардиффе, Париже и Амстердаме.
Причиной этого хаоса стал маленький дрон или несколько таких радиоуправляемых квадрокоптеров. Кто их запускает и с какой целью, пока не ясно. Проблемы начались в среду, 19 декабря, около 21:00 по местному времени. После этого несколько раз отдавалась команда экипажам готовиться к взлету, но потом ее отменяли, потому что дрон снова появлялся над взлетными полосами. По словам операционного директора Гатвика Криса Вудруфа, специалисты ищут дрон.
Красным кружком обведен дрон, парящий над взлетной полосой в Гатвике
В аэропорт прибыла команда армейских снайперов, однако аппарат было решено не сбивать — есть риск, что неточные выстрелы могут повредить дорогостоящую аппаратуру Гатвика.
В поисках человека, управляющего дроном, полицейские поднялись на борт одного из готовившихся к взлету лайнеров
Одновременно с поисками дрона (или дронов) спецотряд полиции ищет оператора, который управляет этими квадрокоптерами. Задействованы 20 нарядов полиции. Было подозрение, что оператор дрона находится на борту готовившегося к взлету лайнера. Полицейские поднялись на борт самолета, но не нашил никого подозрительного.
Европейская организация по безопасности воздушной навигации Eurocontrol заявила, что взлетно-посадочные полосы Гатвика будет закрыты еще некоторое время. Очевидно, что полеты возобновятся только после обнаружения дронов.
Британские специалисты пытаются перехватить радиосигналы, с помощью которых осуществляется управление дронами
Похожий инцидент произошел в июле 2017 года. Тогда беспилотный аппарат, пролетавший в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы Гатвика, вынудил дирекцию дважды в течение получаса закрыть взлетно-посадочную полосу. Но то происшествие не идет ни в какое сравнение с нынешним кошмаром.
В Великобритании полеты дронов запрещены в радиусе одного километра от границы всех аэропортов и аэродромов. Тому, кто устроил этот хаос в Гатвике, данные правила должны быть известны.
Среди самолетов, которые должны были приземлиться за эти сутки в аэропорту, был как минимум один из Киева. Его посадили в Бирмингеме.
На сайте Гатвика сказано, что в этом году в рождественские праздники аэропорт готовится принять рекордное число пассажиров — 2,9 миллиона человек. Из них 73 тысячи должны вылететь из Гатвика уже 23 декабря. Нынешние переносы рейсов только добавят проблем сотрудникам аэропорта.
Дроны с некоторых пор превратились в серьезную проблему в сфере воздушных перевозок. Специалисты считают, что эти аппараты опаснее для самолетов, чем птицы, поскольку в их конструкции используются металлические детали. Как уже сообщали «ФАКТЫ», 14 декабря в Мексике Boeing 737−800 получил серьезное повреждение носовой части во время захода на посадку в результате столкновения с дроном. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.
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