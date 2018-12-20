Маленький дрон уже почти сутки блокирует работу лондонского международного аэропорта (фото, видео)

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Почти сутки не работает международный лондонский аэропорт Гатвик. Тысячи пассажиров застряли там на неопределенное время в преддверии рождественских праздников. Десятки авиакомпаний из разных стран несут огромные убытки. Задержаны сотни авиарейсов. Самолеты, направляющиеся в Гатвик, вынуждены уходить на посадку в других аэропортах, причем не только Хитроу и Лутоне (Лондон), но и в Манчестере, Кардиффе, Париже и Амстердаме.

Причиной этого хаоса стал маленький дрон или несколько таких радиоуправляемых квадрокоптеров. Кто их запускает и с какой целью, пока не ясно. Проблемы начались в среду, 19 декабря, около 21:00 по местному времени. После этого несколько раз отдавалась команда экипажам готовиться к взлету, но потом ее отменяли, потому что дрон снова появлялся над взлетными полосами. По словам операционного директора Гатвика Криса Вудруфа, специалисты ищут дрон.

Красным кружком обведен дрон, парящий над взлетной полосой в Гатвике

В аэропорт прибыла команда армейских снайперов, однако аппарат было решено не сбивать — есть риск, что неточные выстрелы могут повредить дорогостоящую аппаратуру Гатвика.

В поисках человека, управляющего дроном, полицейские поднялись на борт одного из готовившихся к взлету лайнеров

Одновременно с поисками дрона (или дронов) спецотряд полиции ищет оператора, который управляет этими квадрокоптерами. Задействованы 20 нарядов полиции. Было подозрение, что оператор дрона находится на борту готовившегося к взлету лайнера. Полицейские поднялись на борт самолета, но не нашил никого подозрительного.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации Eurocontrol заявила, что взлетно-посадочные полосы Гатвика будет закрыты еще некоторое время. Очевидно, что полеты возобновятся только после обнаружения дронов.

Британские специалисты пытаются перехватить радиосигналы, с помощью которых осуществляется управление дронами

Похожий инцидент произошел в июле 2017 года. Тогда беспилотный аппарат, пролетавший в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы Гатвика, вынудил дирекцию дважды в течение получаса закрыть взлетно-посадочную полосу. Но то происшествие не идет ни в какое сравнение с нынешним кошмаром.

В Великобритании полеты дронов запрещены в радиусе одного километра от границы всех аэропортов и аэродромов. Тому, кто устроил этот хаос в Гатвике, данные правила должны быть известны.

Среди самолетов, которые должны были приземлиться за эти сутки в аэропорту, был как минимум один из Киева. Его посадили в Бирмингеме.

На сайте Гатвика сказано, что в этом году в рождественские праздники аэропорт готовится принять рекордное число пассажиров — 2,9 миллиона человек. Из них 73 тысячи должны вылететь из Гатвика уже 23 декабря. Нынешние переносы рейсов только добавят проблем сотрудникам аэропорта.

Дроны с некоторых пор превратились в серьезную проблему в сфере воздушных перевозок. Специалисты считают, что эти аппараты опаснее для самолетов, чем птицы, поскольку в их конструкции используются металлические детали. Как уже сообщали «ФАКТЫ», 14 декабря в Мексике Boeing 737−800 получил серьезное повреждение носовой части во время захода на посадку в результате столкновения с дроном. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

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