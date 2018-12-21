Спорт

Биатлон на ТВ: где смотреть онлайн женский спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место

В пятницу, 21 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место пройдет женский спринт, в котором примут участие пять украинских спортсменок.

Старший тренер нашей женской команды Андрей Прокунин рассчитывает в гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами (начало в 18:30 по киевскому времени) на Валю Семеренко (3-й стартовый номер), Елену Пидгрушную (22-й), пропустившую этап в Хохфильцене из-за простуды Юлию Джиму (59-й), Анастасию Меркушину (75-й) и Виту Семеренко (87-й).

Биатлон. Кубок мира. Нове-Место (Чехия)

21 декабря (пятница)

Спринт (женщины) 18:30 «UA:Перший», «Евроспорт 1», «Спорт 1», «Матч ТВ» (Россия)

Прямую видеотрансляцию женского спринта смотрите также на сайте «ФАКТОВ».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дмитрий Пидручный завершил мужскую спринтерскую гонку в Нове-Место в топ-20.

Фото biathlon.com.ua

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