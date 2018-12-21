- 11:46 A Bola: «Шахтер» подписал очередного бразильца
- 11:43 Украина получит военные вертолеты Airbus, — Порошенко
- 11:28 Биатлон на ТВ: где смотреть онлайн женский спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место
- 11:25 Поющий Трамп с вилами огорошил американцев
- 11:24 Перевернувшийся автобус и больше 10 разбитых машин: под Одессой произошло масштабное ДТП
- 11:19 Популярный американский телеканал назвал Усика боксером года
- 11:19 Зимнее солнцестояние 2018: что нельзя делать в этот день
- 11:17 Международные резервы Украины превысили 20 млрд долларов
- 11:15 Перестала быть жертвой: Ани Лорак рассказала о переживаниях по поводу развода
- 11:07 Дэвид Бекхэм улетит в космос
Биатлон на ТВ: где смотреть онлайн женский спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место
В пятницу, 21 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место пройдет женский спринт, в котором примут участие пять украинских спортсменок.
Старший тренер нашей женской команды Андрей Прокунин рассчитывает в гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами (начало в 18:30 по киевскому времени) на Валю Семеренко (3-й стартовый номер), Елену Пидгрушную (22-й), пропустившую этап в Хохфильцене из-за простуды Юлию Джиму (59-й), Анастасию Меркушину (75-й) и Виту Семеренко (87-й).
Биатлон. Кубок мира. Нове-Место (Чехия)
21 декабря (пятница)
Спринт (женщины) 18:30 «UA:Перший», «Евроспорт 1», «Спорт 1», «Матч ТВ» (Россия)
Прямую видеотрансляцию женского спринта смотрите также на сайте «ФАКТОВ».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дмитрий Пидручный завершил мужскую спринтерскую гонку в Нове-Место в топ-20.
Фото biathlon.com.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!
Ветер: 2 м/с Ю-3
Давление: 753 мм