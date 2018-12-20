Редкий шотландский виски стоимостью 50 млн долларов оказался подделкой

Мир

В четверг, 20 декабря, в Великобритании разразился громкий скандал, который ставит под угрозу весь рынок винтажного шотландского виски. Редкие образцы крепкого напитка с каждым годом становятся все дороже, а спрос на них только растет. Это привлекает разного рода мошенников.

В 2018 году Шотландский университетский центр исследования экологии (SUERC) в Ист-Килбрайде получил заказ на проведение радиоуглеродного анализа 55 бутылок винтажного скотча. В лабораторию обратилась компания Rare Whisky 101 (RW101), торгующая элитным алкоголем. У ее руководства возникли подозрения относительно подлинности партии односолодового виски, датируемого согласно этикеткам 1900 годом и даже еще раньше.

Анализ показал, что 21 бутылка содержала подделку. Это тоже был виски, но куда более молодой по возрасту. Общая стоимость поддельной партии, окажись напиток подлинным, была бы продана не менее, чем за 800 тысяч долларов.

Подозрения возникли в RW101 после ряда историй с поддельным виски, которые произошли за последнее время. Началось все с проданной в 2017 году в баре одного из швейцарских отелей порции шотландского виски, которая обошлась клиенту в рекордные 7 600 фунтов за 20 граммов. Купил ее китайский миллионер. Он полагал, что пробует односолодовый виски 1878 года. Однако затем у него возникли сомнения. Анализ напитка показал, что виски был произведен в 1970 году и не был односолодовым. Перед миллионером извинились и вернули ему деньги.

В 2018 году серия разоблачений продолжилась. Среди подделок редкого виски, например, оказалась бутылка Ardbeg 1885 года, приобретенная у частного владельца, а также купленный на аукционе Thorne's Heritage начала XX века.

По оценкам экспертов RW101, на сегодняшний день из общего объема виски, представленного на вторичном рынке и в частных коллекциях, напитки на сумму около 51 млн долларов являются поддельными.

Один из основателей RW101 Дэвид Робертсон считает, что подавляющее большинство продавцов не знают, что их товар — подделка. Он предлагает считать каждую бутылку редкого виски фальшивкой до тех пор, пока продавец не докажет ее подлинность. Особенно часто подделывают односолодовый виски. Современный радиоуглеродный анализ позволяет с высокой точностью определить подлинный возраст любого органического вещества.

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