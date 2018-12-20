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УЕФА назвал лучший гол группового турнира Лиги чемпионов (видео)
Европейский футбольный союз (УЕФА) назвал победителя в номинации на самый красивый гол групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2018/2019. Функционеры отметили точный удар полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича в выездном поединке с «Тоттенхэмом», который помог каталонцам одержать победу — 4:2. На 28-й минуте хорват удачно сыграл на подборе и с двадцати метров отправил мяч в сетку транзитом от стойки, сделав счет 2:0 в пользу каталонцев. Примечательно, что этот гол стал для Ракитича единственным на групповой стадии — как говорится, «редко да метко».
‼ Official: Ivan Rakitic' stunner against Spurs wins the award for best goal in the UEFA Champions League goal ahead of Icardi's volley, Dembélé's solo goal, and Cristiano's first time finish against Manchester United.— Omar (@Blaugranagram) 20 декабря 2018 г.
Bravo @ivanrakitic pic.twitter.com/pcdSFtNBGq
Отмечу, что «Барселона» стала победителем группы, набрав 14 очков (4 победы и 2 ничьи), и в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Старого Света сыграет с французским «Лионом».
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