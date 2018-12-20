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Спорт

УЕФА назвал лучший гол группового турнира Лиги чемпионов (видео)

23:13 20 декабря 2018   92
УЕФА назвал лучший гол группового турнира Лиги чемпионов (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Европейский футбольный союз (УЕФА) назвал победителя в номинации на самый красивый гол групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2018/2019. Функционеры отметили точный удар полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича в выездном поединке с «Тоттенхэмом», который помог каталонцам одержать победу — 4:2. На 28-й минуте хорват удачно сыграл на подборе и с двадцати метров отправил мяч в сетку транзитом от стойки, сделав счет 2:0 в пользу каталонцев. Примечательно, что этот гол стал для Ракитича единственным на групповой стадии — как говорится, «редко да метко».

Отмечу, что «Барселона» стала победителем группы, набрав 14 очков (4 победы и 2 ничьи), и в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Старого Света сыграет с французским «Лионом».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны соперники «Динамо» и «Шахтера» в плей-офф Лиги Европы.

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