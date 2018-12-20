Тревожное Рождество: в связи с угрозой теракта спецслужбы взяли под контроль аэропорты Германии

Мир

Полиция Германии разыскивает четырех предполагаемых террористов, которые разведывали ситуацию в аэропорту Штутгарта и, возможно, планируют теракты. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что немецкие правоохранители получили информацию от спецслужб Марокко, согласно которой по Европе передвигается группа лиц, планирующих теракт-самоубийство в одном из аэропортов в германо-французском пограничном регионе в рождественские праздники.

В информации отмечается, что немецкие власти еженедельно получают аналогичные предупреждения от разных стран уже многие годы, однако на сей раз информация, поступившая из Марокко, носит весьма конкретный характер.

В ней содержатся имена подозреваемых, которые уже известны властям ФРГ. Так в поле зрения правоохранительных органов Германии находятся отец и сын из федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия, которые спустя два дня после теракта в Страсбурге подозрительно вели себя в аэропорту имени Шарля де Голля в Париже. Они подъехали к зданию одного из терминалов на автомобиле с германскими номерами. После этого один из пассажиров выскочил из машины и сделал несколько фотографий, затем оба подозреваемых скрылись.

Через несколько дней после этого инцидента, сотрудники федеральной полиции заметили двух подозрительных мужчин в аэропорту Штутгарта, которые также фотографировали здание терминала и территорию аэропорта. Полиции, однако, не удалось задержать их. Записи с камер видеонаблюдения позволили установить, что подозрительными мужчинами оказались те же самые отец и сын из Северного Рейна — Вестфалии. Полиция усилила контроль в 14 аэропортах Германии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 11 декабря в Страсбурге неизвестный открыл стрельбу рядом с рождественским рынком. Французская полиция сообщает, что не менее двух человек были убиты, еще 11 получили огнестрельные ранения.

На фото: аэропорт Штутгарта

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