Спорт

Кубок мира по биатлону в Нове-Место: видеотрансляция женской спринтерской гонки

В пятницу, 21 декабря, в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место мира по биатлону состоится женская спринтерская гонка с участием пяти украинских стреляющих лыжниц.

Старший тренер нашей женской команды Андрей Прокунин рассчитывает в гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на Валю Семеренко (3-й стартовый номер), Елену Пидгрушную (22-й), Юлию Джиму (59-й; на фото со своим тренером Урошем Велепецом), Анастасию Меркушину (75-й) и Виту Семеренко (87-й).

Отмечу, что Джима, которая выиграла индивидуальную гонку в Поклюке и пропустила из-за болезни второй этап в Хохфильцене, в общем зачете Кубка мира занимает 14-е место, а Пидгрушная — 18-е.

Начало гонки — в 18:30.

Видеотрансляциию женского спринта в Нове-Место смотрите здесь.

В субботу, 22 декабря, на сайте «ФАКТОВ» будут доступны видеотрансляции женской и мужской гонок преследования (начало — в 16:00 и 18:00).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть онлайн женский спринт этапа Кубка мира в Нове-Место.

Фото biathlon.com.ua

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