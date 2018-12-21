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Кубок мира по биатлону в Нове-Место: видеотрансляция женской спринтерской гонки
В пятницу, 21 декабря, в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место мира по биатлону состоится женская спринтерская гонка с участием пяти украинских стреляющих лыжниц.
Старший тренер нашей женской команды Андрей Прокунин рассчитывает в гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на Валю Семеренко (3-й стартовый номер), Елену Пидгрушную (22-й), Юлию Джиму (59-й; на фото со своим тренером Урошем Велепецом), Анастасию Меркушину (75-й) и Виту Семеренко (87-й).
Отмечу, что Джима, которая выиграла индивидуальную гонку в Поклюке и пропустила из-за болезни второй этап в Хохфильцене, в общем зачете Кубка мира занимает 14-е место, а Пидгрушная — 18-е.
Начало гонки — в 18:30.
Видеотрансляциию женского спринта в Нове-Место смотрите здесь.
В субботу, 22 декабря, на сайте «ФАКТОВ» будут доступны видеотрансляции женской и мужской гонок преследования (начало — в 16:00 и 18:00).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть онлайн женский спринт этапа Кубка мира в Нове-Место.
Фото biathlon.com.ua
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