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Смертельное ДТП на Курбаса в Киеве: малолитрожка пошла на таран маршрутного автобуса
Поздно вечером в четверг, 20 декабря, на Борщаговке в столице произошло смертельное ДТП.
Предварительно выяснилось, что легковой Mercedes-Benz с пассажиром двигался по проспекту Леся Курбаса в сторону центра города.
Водитель не заметил габаритный автобус 9 маршрута на остановке и врезался в его заднюю часть правой стороной.
Удар не только уничтожил легковой автомобиль, но и стал причиной смерти пассажирки.
Женщину «зажало» в салоне, и только спасатели смогли достать тело несчастной. Очевидцы говорят, что пострадавшая еще подавала признаки жизни. Увы, медики не смогли ее спасти
В то же время водитель Mercedes-Benz начал рассказывать правоохранителям, что «он — просто пассажир», и «кто управлял машиной — сказать не может».
При этом у водителя были явные признаки алкогольного опьянения.
Позже его забрала скорая, после оказания помощи будет решаться вопрос об аресте мужчины.
И, вероятно, уже суд определит ему меру пресечения.
Начато расследование.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве произошло ДТП из-за нетрезвого пешехода.
Фото Василия Тальского
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