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Ограбление по-киевски: мужчина с игрушечным пистолетом вынес из кассы на Оболони 4 тысячи
В Оболонском районе столицы произошло разбойное ограбление. В одно из заведений на улице Героев Днепра зашел мужчина и угрожая пистолетом забрал из кассы 4 тысячи гривен. После этого он принялся бежать, но скрыться далеко не сумел, сообщили в Полиции Киева.
Злоумышленника догнал случайный свидетель преступления и передал правоохранителям.
Полицейские узнали, что горе-грабитель зашел внутрь помещения и направил пистолет в сторону администратора.
Девушка испугалась и убежала, после чего он взял из кассы деньги и побежал в сторону улицы. За вооруженным преступником погнался прохожий и обезвредил его. Когда на место приехали полицейские, то оказалось, что пистолет был игрушечным. Сам подозреваемый ранее уже был судим за имущественные преступления.
Злоумышленнику объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьей 187 (разбой) УК Украины. Ему избрали меру пресечения в виде ареста. Если суд докажет вину подозреваемого, то он может угодить за решетку на срок до 12 лет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве двое подростков ограбили с игрушечным пистолетом коммерческий киоск.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..
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