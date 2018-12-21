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Жестокая медицина: в РФ врач насиловал девушек, пока они были под наркозом
В российском городе Санкт-Петербурге врача-реаниматолога задержали за насилие над тремя пациентками. Об этом сообщают российские издания со ссылкой на сайт следственного комитета России.
Как выяснилось, жертвами врача стали три девушки, две из них были несовершеннолетними.
Юные особы находились в палате после операций с применением общего наркоза. Воспользовавшись их состоянием, врач поочередно совершил в отношении двух пациенток насильственные действия сексуального характера, а третью изнасиловал.
Первой об инциденте заявление написала мать пострадавшей 16-летней школьницы, позже в полицию обратились соседки девочки по палате — 17-летняя студентка и 21-летняя кассир магазина.
Они рассказали, что приходили в себя после наркоза, а реаниматолог воспользовался их беспомощным состоянием и надругался над ними.
«Доктора» задержали, однако у него «ухудшилось здоровье», и он был помещен в больницу, где находится под охраной.
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