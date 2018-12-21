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Папа Римский призвал украинцев быть готовыми к сюрпризам от Бога на Рождество

Отмечая Рождество, люди (в том числе и украинцы) должны быть готовы к сюрпризам от Бога. Такое мнение высказал 19 декабря, за шесть дней до Рождества Христова Папа Римский, передает УНИАН.

«Елки, украшения и огни повсюду напоминают, что и в этом году будет праздник. Рекламные кампании приглашают обмениваться все новыми и новыми подарками, устраивая друг другу сюрпризы. Но я спрашиваю: такой ли праздник угоден Богу? Какого Рождества хотел бы Он, каких подарков и каких сюрпризов?», — сказал Папа Римский.

Рассуждая о сюрпризах, Папа отметил, что «первое Рождество в истории было наполнено сюрпризами».

Сначала ангел является Деве Марии и полностью меняет ее жизнь: дева становится матерью. Иосиф же становится отцом, не рождая сына. Все эти события происходят в самый неподходящий момент, то есть когда Мария была обручена Иосифу и они не могли, согласно Закону, жить вместе. Перед лицом скандала здравый смысл побуждал Иосифа отречься от Марии, однако он поступает неожиданно: чтобы не навредить Марии, он решает отпустить ее тайно, даже с риском для собственной репутации. И вот еще один сюрприз: Бог изменяет все планы и просит Иосифа принять Марию.

«Рождество приносит неожиданные перемены. Если мы хотим по-настоящему пережить Рождество, нам нужно открыть сердце и быть готовыми к сюрпризам, то есть к неожиданной перемене в жизни», — отметил глава церкви.

В рождественскую ночь, считает Папа, происходит самое большое чудо: Всевышний становится малым дитем. Слово Божье — это ребенок, неспособный произнести ни слова.

«Спасителя встречают не власть имущие и не иностранные послы, а простые пастухи. Кто бы мог подумать, что Рождество будет именно таким?» — вопрошает он.

При этом Папа подчеркнул, что отмечать Рождество означает принимать на земле небесные сюрпризы. Рождество открывает новую эру, в которой жизнь не планируют, а отдают, в которой живут уже не для себя, не согласно своим вкусам, но для Бога.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», метрополит Епифаний сделал важное заявление о переносе празднования Рождества в Украине. Понтифик считает, что в дни праздника открываются ворота для всех чудес, и людям следует обращаться к Высшим Силам за помощью

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