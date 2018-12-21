Выберут Лукашенко: в России указали на интересный момент с "захватом" Беларуси

Мир

В Беларуси никогда не было и тени враждебности к России, и сам Лукашенко воспринимался не столько как олицетворение независимости, сколько как ее противник. Об этом пишет в колонке для издания «Собеседник» известный российский писатель и публицист Дмитрий Быков.

В то же время, считает автор, если путинская власть по обыкновению «нажмет и сломает» — именно Лукашенко станет опорой местной самостоятельности.

«Пока он считался последним диктатором Европы, мы могли на него оглядываться и думать, что у нас свобода. Но в эпоху позднего, посткрымского Путина Лукашенко оказался как минимум предпоследним диктатором, и теперь — несмотря на огромное число местных запретов, на проявления трагикомического самодурства и кастровский стиль — Александр Григорьевич чуть ли не оплот сопротивления русскому миру. Вокруг него готовы сплотиться даже оппозиционные интеллигенты — лишь бы не лечь под Россию и не оказаться под Путиным»,— уверен российский писатель.

Сегодняшняя Россия, по мнению автора, добилась того, что от нее ждут сохранения путинского режима любой ценой: такой ценой представляется либо мировая война (ожидание которой стало устойчивым сюжетом западной журналистики), либо присоединение любой территории, которая позволяла бы Путину провозгласить новый территориальный статус РФ, изменить Конституцию, назначить себя царем.

Даже если он в 2024 году или ранее собирается покинуть пост, в это никто не верит — ни оппозиция, ни соратники, ни соседи.

«На прошлой неделе журналистская судьба занесла меня в Беларусь. Честно скажу: никогда я не видел страну такой испуганной. Она не хочет сливаться с нами даже при условии экономических льгот, даже по крымскому сценарию, при условии вкачивания в нее огромных сумм — в которые тоже, кстати, никто не верит», — пишет Быков.

И если даже слияние России с кроткой западной соседкой, как называл ее Солженицын, станет реальностью — вполне вероятно, что и большинство россиян вместо Путина захотят увидеть президентом именно Батьку, считает российский публицист.

«Думаю, этот сценарий не приходит в головы тем, кто сегодня пытается продлить путинское правление путем переформатирования Союзного государства. А зря», — пишет он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дмитрий Быков едко отреагировал на реплику Путина о ядерной войне.

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