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Известный российский поэт едко отреагировал на реплику Путина о ядерной войне
Странное милитаристско-теологическое заявление Владимира Путина о возможности ядерной войны и попадании россиян после этого в рай дало пищу для творчества сатирикам и авторам эпиграмм. Очень ярко отреагировал на «православный джихадизм» поэт Дмитий Быков, опубликовав свое новое четверостишие:
Не склонен я ни к битве, ни к труду,
Мое мировоззрение запутанно,
И, в общем, я надеюсь быть в аду
С условием, что там не будет Путина.
Напомним, 18 октября Путин пригрозил, что Москва может применить ядерное оружие, после чего россияне как мученики попадут в рай, а враги, соответственно, «просто сдохнут, даже не успев раскаяться». В соцсетях на фразу Путина отреагировали новыми анекдотами.
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