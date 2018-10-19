Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Известный российский поэт едко отреагировал на реплику Путина о ядерной войне

22:38 19 октября 2018   16
быков
Инф. «ФАКТОВ»

Странное милитаристско-теологическое заявление Владимира Путина о возможности ядерной войны и попадании россиян после этого в рай дало пищу для творчества сатирикам и авторам эпиграмм. Очень ярко отреагировал на «православный джихадизм» поэт Дмитий Быков, опубликовав свое новое четверостишие:

Не склонен я ни к битве, ни к труду,
Мое мировоззрение запутанно,
И, в общем, я надеюсь быть в аду
С условием, что там не будет Путина.

Напомним, 18 октября Путин пригрозил, что Москва может применить ядерное оружие, после чего россияне как мученики попадут в рай, а враги, соответственно, «просто сдохнут, даже не успев раскаяться». В соцсетях на фразу Путина отреагировали новыми анекдотами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины