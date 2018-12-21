Дэвид Бекхэм улетит в космос

Шоу-бизнес

Дэвид Бекхэм намерен стать первым в мире футболистом, полетевшим в космос. Как сообщает английская газета The Sun, бывший спортсмен ведет секретные переговоры о возможном путешествии на орбиту с рядом компаний, которые обещают в ближайшее время наладить космический туризм. Бекхэм даже собирается попробовать набить в космосе футбольный мяч. Правда, 43-летний Дэвид при этом очень нервничает.

По словам друзей, отец четырех детей давно обдумывает такую возможность. И, если ранее перспективы побывать в космосе выглядели туманно, то сейчас подобный полет уже становится реальностью. Такие компании, как Virgin Galactic, Space X, Space Adventures, сделали космический туризм более доступным.

Так, ранее, как писали «ФАКТЫ», основатель компании Space X Илон Маск рассекретил имя первого туриста, который полетит к Луне.

Читайте также: На территорию особняка Бекхэмов второй раз за месяц вломились воры.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter