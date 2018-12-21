Поющий Трамп с вилами огорошил американцев (видео)

Мир

В четверг, 20 декабря, президент США Дональд Трамп решил, похоже, немного расслабиться после напряженного рабочего дня. А он и правда выдался на редкость богатым на события. Как уже сообщали «ФАКТЫ», глава государства объявил об отставке министра обороны США Джеймса Мэттиса, который оставит свой пост в феврале 2019 года. Кроме того, Трамп распорядился о полном выводе американских войск из Сирии и возвращении домой 7 тысяч американских военных из Афганистана. Также президент в очередной раз схлестнулся с Конгрессом США по вопросу выделения финансирования на строительство стены на границе с Мексикой.

Практически все эти важнейшие вопросы были решены к почти полному удовлетворению Трампа. Напоследок он оставил подписание нового закона о фермах. Этот документ подвергся резкой критике со стороны демократов из-за своей огромной затратности. Из федерального бюджета на его реализацию будет выделено 867 миллиардов долларов!

Трамп объявил о подписании законодательного акта весьма оригинальным образом. На своей страничке в Twitter, на которую подписаны 56 миллионов пользователей, президент США написал: «Билль о фермах подписываю через 15 минут!». И сопроводил твит видеозаписью своего выступления на церемонии вручения премии «Эмми» в 2005 году.

В этом клипе Трамп стоит на сцене вместе с комедийной актрисой Меган Муллалли и поет песню из популярного телесериала 60-х «Зеленые акры». При этом Дональд одет в фермерский джинсовый комбинезон, соломенную шляпу и держит в руках вилы.

Шутка Трампа вызвала бурную реакцию. Пользователи соцсетей и американские СМИ принялись наперебой анализировать текст песенки, которую поет президент. В оригинале главный герой «Зеленых акров» пел: «Не нужен мне Манхэттен, фермы мне милей…»

На церемонии «Эмми» Муллалли переделала эти строчки. Получилось: «В Нью-Йорке лучше бы остался, у меня аллергия на сено. Мне нравится вид из пентхауса. Дорогая, я люблю тебя, но лучше отправлюсь на Парк-авеню!»

Вывод напрашивается сам собой — Дональд Трамп устал от Вашингтона, президентские обязанности вызывают у него аллергию, и он с большим удовольствием вернулся бы в свой пентхаус в «Трамп-тауэр» в Нью-Йорке.

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