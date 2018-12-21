Гриценко несет ответственность за развал ВВС Украины, — аналитик

Украина

«Будущий кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко перестал упоминать в своих интервью, что является полковником авиации, так как несет ответственность за распродажу украинской авиатехники и подрыв потенциала ВВС Украины на момент начала российской агрессии в 2014 году», — пишет в своей статье для издания «Подробности» экс-руководитель ЦТРС Вооруженных сил Украины Василий Хмелевский (на фото в заголовке).

По словам эксперта, до 2014 года Анатолий Гриценко, рассказывая о своем военном прошлом, непременно подчеркивал, что он — полковник авиации, якобы разбирается во всех типах летательных аппаратов времен СССР, и часто напоминал о золотой медали Киевского высшего военного авиационно-инженерного училища.

«А теперь перестал, заявляет, что „таких специалистов у нас избыток“ и что осознал: „его место не там“ (на Донбассе. — Ред.). И не случайно», — рассказал эксперт.

Анатолий Гриценко

По словам Хмелевского, в ВВС хорошо помнят, сколько самолетов и вертолетов потеряла Украина во времена руководства оборонным ведомством полковником авиации Гриценко.

«Именно при Гриценко порезали на металлолом последний бомбардировщик Ту-22М3, который по своим характеристикам мог стать основой для сдерживания любого противника. Именно при Гриценко, по оценкам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, ВВС потеряли 192 боевых самолета и 56 вертолетов», — заявил аналитик.

Как пишет Хмелевский, хорошо досталось при Гриценко и «природным врагам» ВВС — войскам ПВО. По данным того же КНИИСЭ в бытность Гриценко министром обороны, из состава ВСУ было выведено 248 ЗРК и 18 ракетных комплексов. А согласно его директиве от 1 января 2007 года, прекратил свое существование единственный в стране печатный орган Минобороны, освещавший события в области авиации и ракетостроения, газета «Крылья Украины».

«Всё это звездочки „за сбитые“ на борту „Мерседеса“ министра обороны Гриценко», — написал Василий Хмелевский.

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