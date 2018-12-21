Легендарный боксер раскритиковал Энтони Джошуа

Спорт

Легендарный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис (41 победа в карьере, 32 из них — нокаутом, 2 поражения, 1 ничья) выступил с критикой в адрес своего соотечественника Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом).

«Энтони сделал свой выбор и решил не драться ни с Уайлдером, ни с Фьюри. Думаю, когда он посмотрел очную схватку Фьюри и Уайлдера, то подумал: «Ничего себе, да эти парни умеют драться!»

Также я не верю в то, что Джошуа согласится на бой в США. Ему создали в Англии зону комфорта, он не желает из нее выходить. Там его оберегают, там его любят зрители", — цитирует Льюиса издание BoxingNews24.

Отмечу, что одним из вероятных соперников Джошуа в следующем году называют абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика. Сам же Энтони уже неоднократно публично заявлял, что хочет боя с Деонтеем Уайлдером и его представители готовы значительно повысить гонорар американца.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик обошел Джошуа в борьбе за звание боксера года по версии американского телеканала ESPN.

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