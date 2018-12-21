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- 13:09 Умерла известный советский драматург и сценарист, автор "Фантазий Фарятьева"
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Умерла известный советский драматург и сценарист, автор "Фантазий Фарятьева"
В пятницу, 21 декабря, в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни скончался Алла Соколова, известный советский драматург и сценарист, автор десятка пьес, которые с успехом шли во многих театрах СССР. Дата и место похорон пока не известны.
Алла Николаевна Соколова родилась 2 февраля 1944 года. Заочно окончила ГИТИС. На протяжении 10 лет (1963−1973) была актрисой Рижского театра русской драмы. После того была принята в труппу Театра им. Ленинского комсомола в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Там же стала писать пьесы.
Известность ей принесла третья пьеса — «Фантазии Фарятьева». Ее одновременно поставили сразу несколько театров — «Современник», БДТ, Центральный театр Советской Армии, Рижский театр русской драмы.
Андрей Миронов в фильме «Фантазии Фарятьева»
В 1979 году вышел фильм «Фантазии Фарятьева», снятый режиссером Ильей Авербахом. Главные роли в картине исполнили Андрей Миронов и Марина Неелова.
Среди других пьес Аллы Соколовой, которые шли в театрах СССР, а потом и бывших советских республик, стоит назвать «Кто этот Диззи Гиллеспи?», «Дом наполовину мой», «Бес счастья».
В 1980 году Алла Николаевна написала сценарий к фильму «Мой папа — идеалист», который снял Владимир Бортко. В 1990 году Соколова получила приз «Черная пантера» за лучшую женскую роль на международном кинофестивале в Марселе. Это был фильм «Случайный вальс» режиссера Светланы Проскуриной.
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