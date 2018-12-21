Спорт

Слепой фанат, за 5 лет не пропустивший ни одного домашнего матча «Ливерпуля», побывал на тренировке команды (фото, видео)

Настоящий рождественский праздник получил болельщик английского «Ливерпуля» Майкл Керни. Фанат получил приглашение от нападающего команды Мохамеда Салаха посетить тренировку «красных», где смог сфотографироваться с кумирами и получить автографы всех игроков и тренеров команды.

Примечательно, что Майкл имеет очень серьезные проблемы со зрением и практически ничего не видит. Тем не менее, он не пропустил ни одного домашнего матча мерсисайдцев за последние пять лет, а все ключевые события, которые происходят на футбольном поле, ему описывает друг Стеф Гарсия. Одна из таких ситуаций произошла на матче Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» одержал минимальную победу над «Наполи» благодаря голу Мохамеда Салаха, и она попала в трансляцию, после чего разлетелась по сети.

Это увидел автор победного мяча, и был настолько растроган, что решил пригласить молодого человека на клубную базу «Мелвуд», расположенную в предместье Ливерпуля — Западном Дерби. Ожидая начала занятия, Майкл и Стеф перекинулись несколькими словами с главным тренером «красных» Юргеном Клоппом, а чуть позже к ребятам подошел уже Салах. После небольшого разговора Мохамед подарил парням свои футболки с № 11. А уже непосредственно после тренировки болельщики получили возможность пообщаться с остальными футболистами, которые, по словам Керни, вели себя так, будто они все — его давние друзья.

Телевизионная служба «Ливерпуля» сняла о визите необычного фаната сюжет, который менее чем за сутки набрал в Twitter 2,5 миллиона просмотров.

«To Michael, your support is an inspiration. Mo Salah» @MoSalah invited @MikeKearney1 for a special visit to Melwood after a video of him celebrating our decisive #UCL winner against @sscnapoli went viral… pic.twitter.com/zHo67eBdfK — Liverpool FC (@LFC) 20 декабря 2018 г.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известный футболист рассказал жуткую историю своей жизни.

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