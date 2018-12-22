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Финал «Х-фактора»: где смотреть
В субботу, 22 декабря, в 19.00 на канале СТБ состоится прямой эфир финала популярного вокального шоу «Х-фактор». Из четырех оставшихся в проекте участников в суперфинал попадут лишь двое. Имя победителя станет известно в прямом эфире 29 декабря. Сейчас в командах судей остались:
у Дмитрия Шурова («30+») — Марк Савин,
у Андрея Данилко («Парни») — Дима Волканов,
у Олега Винника («Девушки») — Ольга Жмурина,
у Насти Каменских («Коллективы») — ZBSband.
Впервые за историю украинского «Х-фактора» в финале у каждого из судей шоу будет только один участник.
— Неделя подготовки к эфиру была очень эмоциональной, — рассказал «ФАКТАМ» режиссер-постановщик проекта Юрий Пристаецкий. — Участники познакомили наставников со своими родственниками. Ольга Жмурина устроила Олегу Виннику встречу со своим мужем, а Дима Волканов, Марк Савин и ребята из ZBSband представили наставников своим мамам. Конечно, не обошлось без смешных и трогательных историй из детства.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, чем запомнился четвертый прямой эфир «Х-фактора».
Напомним, что в прошлом эфире шоу покинули группа Duke Time и Петр Гарасимов. Имя же победителя проекта и обладателя 1 миллиона гривен, которые пойдут на раскрутку его творчества, станет известно 29 декабря 2018 года.
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